ЗСУ вперше використали гібридні системи ППО FrankenSAM

Олександр Камишін: «Замість того, щоб з нуля розробляти якусь нову систему протиповітряної оборони, на яку б пішли довгі роки, ми взяли радянські компоненти і застосували до цього західні ракети»

Сьогодні вночі, 17 січня, українські захисники вперше використали систему ППО проєкту FrankenSAM. Вона збила ворожі дрони з відстані 9 км. Про це заявив міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишін на Давоському форумі.

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Він зазначив, що це було перше використання системи FrankenSAM, та додав, що всі ці системи вже розгорнуті «на полі битві».

«Замість того, щоб з нуля розробляти якусь нову систему протиповітряної оборони, на яку б пішли довгі роки, ми взяли радянські компоненти і застосували до цього західні ракети. Або ж брали західні пускові установки і застосовували до них радянські ракети», – розповів Камишін.

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Він додав, що 17 січня українські військові вперше успішно використали цю систему. «Ми за дев'ять кілометрів сьогодні збили шахед. Я дуже радий, що ми розгорнули її на полі бою, захищаючи наше небо та наших людей», – резюмував міністр.

Нагадаємо, у ніч на 17 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Ворог застосував 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 19 ударних БпЛА знищено.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, РФ запустила дрони з району Приморсько-Ахтарськ (Росія) та дві зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгогородської області у напрямку Харкова. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.