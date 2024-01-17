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ЗСУ вперше використали гібридні системи ППО FrankenSAM

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ вперше використали гібридні системи ППО FrankenSAM
Україна та США в рамках програми FrankenSAM створили «гібридні» системи протиповітряної оборони
фото з відкритих джерел

Олександр Камишін: «Замість того, щоб з нуля розробляти якусь нову систему протиповітряної оборони, на яку б пішли довгі роки, ми взяли радянські компоненти і застосували до цього західні ракети»

Сьогодні вночі, 17 січня, українські захисники вперше використали систему ППО проєкту FrankenSAM. Вона збила ворожі дрони з відстані 9 км.  Про це заявив міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишін на Давоському форумі.

Він зазначив, що це було перше використання системи FrankenSAM, та додав, що всі ці системи вже розгорнуті «на полі битві».

«Замість того, щоб з нуля розробляти якусь нову систему протиповітряної оборони, на яку б пішли довгі роки, ми взяли радянські компоненти і застосували до цього західні ракети. Або ж брали західні пускові установки і застосовували до них радянські ракети», – розповів Камишін.

Він додав, що 17 січня українські військові вперше успішно використали цю систему. «Ми за дев'ять кілометрів сьогодні збили шахед.  Я дуже радий, що ми розгорнули її на полі бою, захищаючи наше небо та наших людей», – резюмував міністр. 

Нагадаємо, у ніч на 17 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Ворог застосував 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 19 ударних БпЛА знищено.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, РФ запустила дрони з району Приморсько-Ахтарськ (Росія) та дві зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгогородської області у напрямку Харкова. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

Теги: росія військові Олександр Камишін системи ППО війна

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