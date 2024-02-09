Росіянин судитиметься з Путіним через інтерв’ю Карлсону

Російський опозиціонер вимагає притягнути диктатора Путіна до кримінальної відповідальності

Російський опозиційний політик Сергій Антонов подав заяву до Слідчого комітету на російського диктатора Володимира Путіна. Причиною стало інтерв’ю Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону. Про це пише «Сибирь.Реалии».

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Зазначається, що Антонов звинуватив Путіна в реабілітації нацизму, адже той сказав, що поляки «загралися і змусили Гітлера розпочати Другу світову війну», яка почалася з нападу на Польщу.

Російський опозиціонер вимагає притягнути диктатора до відповідальності за кримінальною статтею.

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«Чому почалася війна першого вересня 1939 року саме з Польщі? Вона була незговірливою. Гітлеру нічого не залишалося під час реалізації його планів розпочати саме з Польщі», – сказав Путін в інтерв'ю.

За словами політика, у цій тезі міститься склад злочину за статтею Кримінального Кодексу: «заперечення фактів, встановлених вироком Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання головних військових злочинців європейських країн осі, схвалення злочинів, встановлених зазначеним вироком».

Антонов також додав у заяві, що Путін «вчинив цей злочин за обтяжливих обставин з використанням свого службового становища, а також засобів масової інформації чи інформаційно-телекомунікаційних мереж, у тому числі інтернет».

Заяву слідчий комітет зареєстрував.

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Видання зауважує, що Антонов наразі не перебуває у Росії, адже покинув її ще влітку 2022 року. Наразі він очолює об'єднання російських опозиційних політиків проти узурпації влади в Росії «Комітет-2024».

Зазначимо, на Путіна вже не вперше подають до суду. Раніше це робив правозахисник Владислав Нікітенко, якого після подання заяви засудили на три роки у справі про «дискредитацію» російської армії. Проте згодом строк зменшили до одного місяця.

Як раніше повідомлялося, президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію. «Главком» зібрав у добірку головні заяви президента країни-агресорки.

Зокрема, Такер Карлсон явно був шокований тим, що почув від президента РФ. Це було чітко видно по виразу його обличчя, яке демонструвало відношення до почутої маячні. «Главком» опублікував скріни, на яких можна побачити, що американський журналіст часом силився щось зрозуміти з того, що говорить Путін, часом ледь стримував посмішку, а інколи – був просто шокований почутим.

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До слова, російський диктатор Володимир Путін у великому інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону продовжував користуватися улюбленими прийомами – спотворенням та перекручуванням фактів. Зокрема, він збрехав у розмові із журналістом щонайменше шість разів.