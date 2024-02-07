Росія поповнила свій реєстр «терористів»: хто з українців туди ввійшов

Командувачі Військово-морських сил та Військово-повітряних сил потрапили до так званого реєстру «терористів»

Росфінмоніторинг вніс до реєстру «терористів та екстремістів» голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Про це пише російський «Інтерфакс».

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Крім того, до реєстру «терористів» окупанти додали командувача Військово-повітряних сил Миколу Олещука та командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапу. Відповідно до законів країни-терористки, банки заморожують гроші включених до цього списку осіб і зупиняють їх обслуговування.

У грудні 2023 року Кирила Буданова в Росії оголосили у розшук. Водночас у повідомленнях про розшук не вказувалася конкретна стаття кримінального кодексу, за якою голова ГУР розшукується. А навесні минулого року суд у Москві ухвалив рішення про заочний арешт глави української розвідки у справі про «теракт на Керченському мосту».

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Російське ФСБ звинувачує Буданова в «організації терористичного угруповання, незаконному обігу зброї та тероризмі» (ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 та п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 Кримінального кодексу РФ).

У жовтні минулого року Слідчий комітет Росії оголосив про підозру в тероризмі чотирьом українським топкомандувачам: голові ГУР МО Кирилу Буданову, командувачу ЗС ЗСУ Миколі Олещуку, командувачу ВМС Олексію Неїжпапі та командиру 383-го окремого полку України. У СК РФ заявили, що вони «залучали до скоєння злочинів підлеглих їм військовослужбовців».

Як повідомлялося, ексрадника глави Офісу президента України Володимира Зеленського Олексія Арестовича внесли до переліку «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу. Така ж доля спіткала заарештованого олігарха Ігоря Коломойського та телеведучу Наталію Мосейчук.