Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія поповнила свій реєстр «терористів»: хто з українців туди ввійшов

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія поповнила свій реєстр «терористів»: хто з українців туди ввійшов
Росія визнала главу ГУР «терористом та екстремістом»
фото з відкритих джерел

Командувачі Військово-морських сил та Військово-повітряних сил потрапили до так званого реєстру «терористів»

Росфінмоніторинг вніс до реєстру «терористів та екстремістів» голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Про це пише російський «Інтерфакс».

Крім того, до реєстру «терористів» окупанти додали командувача Військово-повітряних сил Миколу Олещука та командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапу. Відповідно до законів країни-терористки, банки заморожують гроші включених до цього списку осіб і зупиняють їх обслуговування.

У грудні 2023 року Кирила Буданова в Росії оголосили у розшук. Водночас у повідомленнях про розшук не вказувалася конкретна стаття кримінального кодексу, за якою голова ГУР розшукується. А навесні минулого року суд у Москві ухвалив рішення про заочний арешт глави української розвідки у справі про «теракт на Керченському мосту».

Російське ФСБ звинувачує Буданова в «організації терористичного угруповання, незаконному обігу зброї та тероризмі» (ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 та п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 Кримінального кодексу РФ).

У жовтні минулого року Слідчий комітет Росії оголосив про підозру в тероризмі чотирьом українським топкомандувачам: голові ГУР МО Кирилу Буданову, командувачу ЗС ЗСУ Миколі Олещуку, командувачу ВМС Олексію Неїжпапі та командиру 383-го окремого полку України. У СК РФ заявили, що вони «залучали до скоєння злочинів підлеглих їм військовослужбовців».

Як повідомлялося, ексрадника глави Офісу президента України Володимира Зеленського Олексія Арестовича внесли до переліку «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу. Така ж доля спіткала заарештованого олігарха Ігоря Коломойського та телеведучу Наталію Мосейчук.

Читайте також: Фінансування тероризму. Більшу частину звинувачень України на адресу РФ визнано необґрунтованою
Теги: Кирило Буданов росія окупанти війна тероризм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хакери знищили сотні терабайт даних, 390 віртуальних серверів і робочі станції компанії «Галактика ЕАМ»
Хакери зламали сервісну систему компанії РФ, яка надавала послуги «Роснефти»
11 сiчня, 22:27
Висоцька каже, з початком великої війни засудженні масово хотіли долучитись до ЗСУ
Мобілізація засуджених. Заступниця міністра юстиції висунула пропозицію
18 сiчня, 21:56
Пожежею знищено склади компанії Wildberries
Пожежа в Санкт-Петербурзі: вогнем було охоплено 70 тисяч кв. м складів
13 сiчня, 10:33
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки
8 сiчня, 07:12
Вибухи у Кривому Розі прогриміли під час повітряної тривоги
Кривий Ріг під масованим ракетним ударом
8 сiчня, 07:35
Скільки боєприпасів Росія отримує від КНДР: дані від ГУР
Скільки боєприпасів Росія отримує від КНДР: дані від ГУР
15 сiчня, 09:33
Постачання нафти з РФ до Китаю в 2023 році зросло до рекордного рівня
Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю – Reuters
20 сiчня, 10:15
В окупованому Донецьку горіла підстанція: у частині міста зникло світло
В окупованому Донецьку горіла підстанція: у частині міста зникло світло
1 лютого, 04:50
Очільник Генерального штабу Збройних сил Румунії Георгіце Влад
Глава Генштабу Румунії закликав готуватися до війни з РФ
1 лютого, 22:50

Політика

Сенат США перегляне законопроєкт про допомогу Україні
Сенат США перегляне законопроєкт про допомогу Україні
Білий дім назвав інтерв’ю Карлсона з Путіним непотрібним
Білий дім назвав інтерв’ю Карлсона з Путіним непотрібним
Байден прокоментував провал голосування за допомогу Україні
Байден прокоментував провал голосування за допомогу Україні
Сенат США провалив голосування за допомогу Україні
Сенат США провалив голосування за допомогу Україні
Євросоюз розпочав скринінг молдовського законодавства
Євросоюз розпочав скринінг молдовського законодавства
«Прильот» по Білгороду та пожежа в Іжевську: Telegram-канали повідомляють про «бавовну» в містах РФ
«Прильот» по Білгороду та пожежа в Іжевську: Telegram-канали повідомляють про «бавовну» в містах РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
46K
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
43K
Юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік – ТЦК
27K
Проживання з особами похилого віку, які потребують догляду, не рятує від мобілізації – рішення суду
13K
Великий китайський банк «підставив» росіян: бізнесмени у паніці
11K
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід

Новини

День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Вчора, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
6 лютого, 16:04

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua