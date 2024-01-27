ISW: Припинення вогню піде на користь Росії

Росія не зацікавлена ​​в добросовісних переговорах з Україною

РФ вкотре порушила тему переговорів щодо припинення війни в Україні. Аналітики вважають, що будь-яке припинення вогню піде на користь Росії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Видання Bloomberg повідомило, що Путін готовий до припинення вогню і може остаточно відмовитися від свого виступу проти вступу України в НАТО.

У звіті аналітиків зазначається, що Путін навряд чи піде на будь-які поступки, оскільки він не припинить переслідувати свою мету контролювати Україну і послабити НАТО, якщо тільки не зазнає рішучої поразки.

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«Росія не зацікавлена ​​в добросовісних переговорах з Україною, максималістські цілі Росії в Україні залишаються незмінними, і Путін продовжує переслідувати свою основну мету – послабити та розвалити НАТО», – йдеться у повідомленні.

До того ж, у повідомленнях про відкритість Путіна до переговорів не згадується про готовність Росії відмовитися від будь-якої окупованої української території.

На думку аналітиків інституту вивчення війни, будь-яке припинення вогню піде на користь Росії. Це надасть країні-агресорці час для відновлення і перегрупування військ для майбутніх наступальних кампаній з подальшого територіального захоплення в Україні.

Нагадаємо, речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія відкрита до переговорів щодо війни в Україні й хоче досягти своїх цілей дипломатичними засобами. Про це він сказав у коментарі для Bloomberg, прокоментувавши матеріал видання, у якому йдеться про те, що Росія нібито зондує можливість проведення переговорів із США про припинення війни в Україні.

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Наприкінці 2023 року газета The New York Times писала, що попри заяви про наміри продовжувати війну в Україні, російський президент Володимир Путін дипломатичними каналами висловлює готовність до припинення вогню та переговорів.

На думку військових аналітиків, Путін серйозно не зацікавлений у завершенні війни. Заяви російського диктатора Володимира Путіна про зацікавленість у припиненні вогню більше спрямовані на те, щоб затримати і перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу для України.