600 км пішки: ГУР розкрило деталі операції зі знищення ТУ-22 у Росії

Розвідувальна група потрапила у засідку, коли поверталася на підконтрольну Україні територію після виконання завдання

У серпні 2023 року українська розвідувальна група проникла на територію Росії, де знищила російський бомбардувальник ТУ-22М3 та вивели з ладу ще два. Про деталі операції йдеться на сайті Головного управління розвідки Міноборони.

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ГУР розповіло історію Героя України полковника Олега Бабія, котрий загинув під час виконання бойового завдання.

Бабій разом з іншими розвідниками подолав пішки понад 600 кілометрів територією противника, щоб виконати спеціальне бойове завдання – зупинити терористичні авіаційні бомбардування росіянами мирних українських міст.

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Пробравшись у глибокий тил противника, розвідники знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу, однак і самі зазнали непоправних втрат. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками.

«У цьому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник підполковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув. За свій героїчний подвиг, Олег Бабій нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену «Золота зірка». Посмертно», – йдеться в повідомленні.

Герой України, полковник Олег Бабій фото: ГУР

Зазначається, що знищення та виведення з ладу трьох російських бомбардувальників ТУ-22М3, значно порушило плани військово-політичного керівництва РФ щодо нанесення ракетних ударів по території України та фактично повністю дестабілізувало роботу аеродромів і пунктів базування дальньої авіації. Це завдало неабияких економічних збитків країні агресору та спровокувало панічні настрої серед місцевого населення.

Герой України, полковник Олег Бабій був розвідником, який від початку війни брав активну участь у знищенні російських окупаційних військ. З перших днів широкомасштабного вторгнення росіян організовував і здійснював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України й на території противника. За даними ГУР, на його рахунку – дев'ять успішних розвідувальних виходів у тил противника, дванадцять спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на ТОТ України та в тилу противника.

Нагадаємо, 19 серпня Росія заявила про атаку на військовий аеродром у Новгородській області РФ. Згодом стало відомо, що в результаті атаки безпілотників на аеродром у Новгородській області Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник Збройних сил РФ.

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Як повідомлялося, Україна провела операції проти російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, які базувалися на аеродромі «Сольці» у Новгородській області РФ. Це дозволило суттєво скоротити ймовірність ударів ракетами Х-22 по території нашої країни.