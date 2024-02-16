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Зеленський сьогодні відвідає Францію та Німеччину: деталі візиту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський сьогодні відвідає Францію та Німеччину: деталі візиту
Зеленський виступить у суботу, 17 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки
фото: Офіс президента

Наразі деталі документів, які будуть підписані з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, поки невідомі

Сьогодні, 16 лютого президент України Володимир Зеленський, відвідає Німеччину та Францію з робочим візитом. Зустрічі проводитимуться для спроби залучити важливу оборонну допомогу, а також з метою підписання двосторонніх документів про «гарантії безпеки». Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, що Берлін та Париж, вірогідно, готові укласти відповідні угоди з Києвом за прикладом Лондона раніше у січні. Разом з тим наразі деталі документів, які будуть підписані з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, поки невідомі.

Як розповідали французькі офіційні особи щодо двосторонньої угоди між Парижем і Києвом, підписання якої очікується в Єлисейському палаці в Парижі в п'ятницю ввечері, вона включала економічні та фінансові елементи і не обмежувалася військовими.

«Логіка, що стоїть за цим, полягає в підтримці України в довгостроковій перспективі, щоб змусити російську агресію провалитися», – сказав один французький чиновник, йдеться у матеріалі.

Також вказується, що Німеччина у питанні оборонної допомоги Україні наполягає як на європейських, так і на американських партнерах щодо більш суворих зобов’язань по військових поставок для Києва. Раніше також стало відомо про візит канцлера ФРН Шольца до Вашингтона, щоб посилити допомогу для потреб України.

Як заявляв міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Берлін передбачає 3,5 мільярда євро на постачання боєприпасів цього року і поставить в 3-4 рази більше в 2024 році порівняно з 2023 роком.

Також очікується, що Зеленський виступить у суботу, 17 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки. Заплановано кілька двосторонніх зустрічей на полях, у тому числі з віце-президентом США Камалою Гарріс.

Раніше повідомлялося,  що 16 лютого, в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами. 

Теги: Німеччина Париж Володимир Зеленський Еммануель Макрон Берлін

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