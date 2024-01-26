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Або переговори, або... Путін ставить ультиматум

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Або переговори, або... Путін ставить ультиматум
Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Речник Кремля процитував Путіна, який начебто жадає переговорів

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія відкрита до переговорів щодо війни в Україні й хоче досягти своїх цілей дипломатичними засобами. Про це він сказав у коментарі для Bloomberg.

Так Пєсков прокоментував матеріал видання, у якому йдеться про те, що Росія нібито зондує можливість проведення переговорів із США про припинення війни в Україні.

За словами речника Кремля, Володимир Путін неодноразово заявляв, що Росія була відкрита, залишається відкритою і залишатиметься відкритою для переговорів.

«Ми рішуче налаштовані на досягнення своїх цілей. І воліли б досягти цього дипломатичними засобами. Якщо ж ні, то військова операція продовжуватиметься до досягнення наших цілей», – розповів Пєсков про плани диктатора.

Варто зазначити, що Росія регулярно порушує тему переговорів щодо війни в Україні та припинення вогню.

Зокрема, наприкінці 2023 року газета The New York Times писала, що попри заяви про наміри продовжувати війну в Україні, російський президент Володимир Путін дипломатичними каналами висловлює готовність до припинення вогню та переговорів.

За словами співрозмовників видання, Путін ще від вересня натякає на готовність до перемир'я, яке б зупинило бойові дії на поточних позиціях.

На думку військових аналітиків, Путін серйозно не зацікавлений у завершенні війни. Заяви російського диктатора Володимира Путіна про зацікавленість у припиненні вогню більше спрямовані на те, щоб затримати і перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу для України.

До того ж, в адміністрації президента США сумніваються у нібито готовності російського диктатора Володимира Путіна вести переговори щодо завершення війни проти України. 

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Теги: Дмитро Пєсков переговори президент путін росія

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