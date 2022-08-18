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Зустріч трьох. Про що домовилися Зеленський, Ердоган та Гутерріш

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зустріч трьох. Про що домовилися Зеленський, Ердоган та Гутерріш
Президенти обговорили можливість удосконалення зернової ініціативи
фото: Ян доброносов

«Візит Президента Туреччини до України – вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у Львові переговори із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч відбулася у Палаці Потоцьких 18 серпня.

«Візит Президента Туреччини до України – вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни», – зауважив Зеленський.

Сторони обговорили можливість удосконалення зернової ініціативи та ситуацію навколо ЗАЕС
Сторони обговорили можливість удосконалення зернової ініціативи та ситуацію навколо ЗАЕС
Володимир Зеленський/Telegram

Президент також повідомив, під час зустрічі ішлося про можливість удосконалення зернової ініціативи, ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку окупантів, масштабну крадіжку Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Торкнулися і питань оборонної взаємодії.

«Впевнений, подальше розширення співпраці між Україною і Туреччиною посилить обидві сторони», – підсумував Зеленський.

Сторони домовились про продовження координації в реалізації зернової ініціативи
Сторони домовились про продовження координації в реалізації зернової ініціативи
Володимир Зеленський/Telegram

Опісля глава української держави поговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Сторони домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків.

Зустріч відбулася у Палаці Потоцьких
Зустріч відбулася у Палаці Потоцьких
фото з відкритих джерел

Пізніше у Палаці Потоцьких відбулася тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського, очільника Туреччини Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Тривала вона близько 40 хвилин.

Сторони обговорили зернову угоду, кроки, які можна вжити для припинення війни Росії проти України дипломатичним шляхом, і ситуацію на Запорізькій АЕС.

У повоєнному відновленні України візьме участь Туреччина. Відповідний меморандум сьогодні підписали глава Мінінфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

Найближчим часом буде створена спільна українсько-турецька робоча група щодо питань відбудови
Найближчим часом буде створена спільна українсько-турецька робоча група щодо питань відбудови
фото: Офіс президента

Передбачається, що турецькі державні та бізнес-структури зможуть розвивати конкретні проекти відновлення, а також надавати консультаційну й технічну допомогу.

Як перший проект розглядається відбудова мосту в селі Романівка Київської області, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Він був зруйнований на початку повномасштабного російського вторгнення, і фактично це зупинило наступ агресора на столицю.

Найближчим часом буде створена спільна українсько-турецька робоча група щодо питань відбудови, у межах якої опрацюють механізми залучення турецьких інвестицій у конкретні проекти.

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Також президент України Володимир Зеленський після зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом та генсеком ООН Антоніу  Гутеррішем, заявив: переговори з Росією Україна вестиме лише в тому випадку, якщо країна-агресор покине всі зайняті зараз окупантами території

«Я сказав свою думку пану президенту Туреччини, що віри немає Російській Федерації... Дуже здивований, що вони готові до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають, ґвалтують, щоденно крилатими ракетами б'ють по наших цивільних містах, цивільних інфраструктурах – не можуть хотіти миру. Тож спочатку, мені здається, вони повинні звільнити наші території, а потім... Потім буде потім», – сказав Зеленський.

У той же час Ердоган заявив, що сподівається на те, що війна закінчиться за столом переговорів.

Крім того, під час сьогоднішніх переговорів у Львові президент України Володимир Зеленський, президента Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреша скоординували позицію щодо безпекової ситуації, а також свої подальші дії. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками львівського саміту.

Читайте також: Переговори Зеленського, Ердогана і Гетерреша: Кулеба розкрив закулісся зустрічі
Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган зерно Володимир Зеленський Запорізька АЕС переговори

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