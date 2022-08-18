Переговори Зеленського та Ердогана: про що домовились

Сторони обговорили можливість удосконалення зернової ініціативи та ситуацію навколо ЗАЕС

Зеленський: «Візит президента Туреччини до України – вагомий меседж підтримки»

Сьогодні, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про підсумки розмови глава української держави повідомив у Telegram.

«Візит президента Туреччини до України – вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни. Впевнений, подальше розширення співпраці між Україною і Туреччиною посилить обидві сторони», – йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі у Львові сторони обговорили можливість удосконалення зернової ініціативи, ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку окупантів, масштабну крадіжку Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Також торкнулися питань оборонної взаємодії.

Також Зеленський зустрівся у Львові з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Сторони домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Як відомо, Туреччина намагається прискорити зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо розуміє негативні наслідки російсько-української війни для чорноморського регіону.