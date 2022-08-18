Головна Країна Політика
search button user button menu button

Переговори Зеленського та Ердогана: про що домовились

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Переговори Зеленського та Ердогана: про що домовились
Сторони обговорили можливість удосконалення зернової ініціативи та ситуацію навколо ЗАЕС
Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський: «Візит президента Туреччини до України – вагомий меседж підтримки» 

Сьогодні, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про підсумки розмови глава української держави повідомив у Telegram.

«Візит президента Туреччини до України – вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни. Впевнений, подальше розширення співпраці між Україною і Туреччиною посилить обидві сторони», – йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі у Львові сторони обговорили можливість удосконалення зернової ініціативи, ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку окупантів, масштабну крадіжку Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Також торкнулися питань оборонної взаємодії.

Також Зеленський зустрівся у Львові з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Сторони домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Як відомо, Туреччина намагається прискорити зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо розуміє негативні наслідки російсько-української війни для чорноморського регіону. 

Читайте також: Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша: перші подробиці
Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський Україна Генсек ООН війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після пів року війни Путін уже начебто не проти перемовин із главою України  
Зустріч Зеленського і Путіна. Кремль змінив позицію – ЗМІ 
Сьогодні, 13:31
Сторони домовились про продовження координації в реалізації зернової ініціативи
Президент провів зустріч з генсеком ООН
Сьогодні, 16:36
Сторони планують обговорити зернову угоду та ситуацію на Запорізькій АЕС
Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша: перші подробиці
Сьогодні, 17:26

Політика

Деокупація територій: Данілов сказав про унікальний шанс для України
Деокупація територій: Данілов сказав про унікальний шанс для України
Туреччина підписала меморандум про участь у відбудові України
Туреччина підписала меморандум про участь у відбудові України
Переговори Зеленського та Ердогана: про що домовились
Переговори Зеленського та Ердогана: про що домовились
Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша: перші подробиці
Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша: перші подробиці
Генерал Марченко звернувся з проханням до своїх фанатів
Генерал Марченко звернувся з проханням до своїх фанатів
Президент провів зустріч з генсеком ООН
Президент провів зустріч з генсеком ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
«Аж холоне кров». Ющенко показав вірш Павла Тичини без радянської цензури
76K
РФ знайшла нового «прем’єра» для окупованої частини Харківщини
63K
Конфлікт між Залужним і офісом Зеленського: Міноборони розставило крапки над «і»
44K
Британська розвідка розповіла, що не так із танками окупантів
24K
Аналітики ISW пояснили, чому РФ намагається виставити удари по Криму терактами
19K
Зустріч Зеленського і Путіна. Кремль змінив позицію – ЗМІ 

Новини

Російські терористи на Запорізькій АЕС. Радіобіолог назвала найбільшу небезпеку
Сьогодні, 15:28
Одна людина загинула, є поранені: мер Миколаєва повідомив про наслідки обстрілу
Сьогодні, 14:27
У Миколаєві пролунали вибухи
Сьогодні, 13:31
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День Незалежності: розвідка (аудіо)
Сьогодні, 13:05
США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів
Сьогодні, 12:42
Найтрагічніша ніч для Харківщини: все про ракетні обстріли (фото, відео)
Сьогодні, 12:12

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту