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    Зеленський обговорив з міністром оборони Британії військове партнерство

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    Президент подякував міністру за непохитну підтримку з боку Великої Британії незалежності й територіальної цілісності України - Зеленський обговорив з міністром оборони Британії військове партнерство
    Президент подякував міністру за непохитну підтримку з боку Великої Британії незалежності й територіальної цілісності України
    фото: president.gov.ua

    «Велика Британія стала нашим ключовим партнером у питанні розбудови українського флоту», – наголосив Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, який перебуває в Києві з робочим візитом. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Так, Зеленський подякував Воллесу за непохитну підтримку з боку Великої Британії незалежності й територіальної цілісності нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах.

    Також президент привітав підписання українсько-британської двосторонньої Рамкової угоди щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей українського флоту на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів.

    «Велика Британія стала нашим ключовим партнером у питанні розбудови українського флоту. Очікую, що майбутні безпекові проєкти, заплановані в межах цієї угоди, будуть ефективно реалізовані», – наголосив президент.

    Глава держави поінформував британського міністра про виклики, які постають перед Україною в районі Чорного та Азовського морів.

    Співрозмовники обмінялися думками щодо міжнародних кроків, необхідних для відновлення безпечного режиму судноплавства в регіоні, та важливості подальшого поглиблення двостороннього співробітництва у сфері безпеки й оборони.

    Зеленський наголосив на необхідності здійснення послідовних кроків з метою забезпечення реалізації прагнень України щодо набуття в недалекій перспективі повноцінного членства в НАТО.

    Під час зустрічі президент зазначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

    Глава Української держави окремо відзначив нещодавні заяви прем’єр-міністра Великої Британії та очільниці британського зовнішньополітичного відомства, у яких наголошувалося на підтримці нашої держави в контексті протидії реалізації проєкту «Північний потік – 2».

    Нагадаємо, прем'єр Британії закликав ЄС підтримати Україну.

    Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

    Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

    Ще британський генерал заявив про ризик «випадкової» війни з Росією.

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    Теги: НАТО військові Велика Британія Володимир Зеленський Україна президент ВМС флот
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    Зеленський обговорив з міністром оборони Британії військове партнерство