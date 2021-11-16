Прем'єр Британії закликав ЄС підтримати Україну

Джонсон заявив, що Європі доведеться зробити вибір між російськими вуглеводнями та підтримкою України

Джонсон попередив, що Захід має обрати між російським газом та підтримкою України

ЄС належить зробити вибір між російським газом і суверенітетом у регіоні. Велика Британія підтримує Україну тому, що прихильна демократії і свободі. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, пише The Guardian.

Джонсон застеріг Європу від зростання залежності від російського газу, виступаючи з промовою на банкеті, організованому лордом-мером лондонського Сіті. У зверненні до європейських країн, що залежать від російського газу, прем'єр-міністр припустив, що, на його думку, глава РФ Володимир Путін може серйозно поставитися до обмеження постачань трубопроводами, які проходять через Східну Європу, якщо Захід заявить про свій намір захищати Україну.

«Ми сподіваємося, що наші друзі усвідомлюють, що вибір незабаром постане між тим, підсісти ще більше на російські вуглеводні, які йдуть через гігантські нові трубопроводи, або заступитися за Україну і виступити на захист справи миру і стабільності, якщо ви мені дозволите так висловитися», – сказав Джонсон.

Разом з тим він підкреслив, що основний акцент Лондон має намір робити на взаємодії з тими державами, які поділяють його цінності. Подібний підхід він пояснив «зобов'язанням в області демократії і свободи», яке лежить на Великій Британії.

При цьому Джонсон виступив проти ізоляції РФ.

Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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