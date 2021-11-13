Британський генерал заявив про ризик «випадкової» війни з Росією

Генерал Картер вважає, що війна Заходу з Росією може початися через наростаючу кризу у відносинах

Начальник штабу оборони Великобританії генерал сер Нік Картер заявив, що відносини Росії і країн Заходу відчувають небувалу напруженість, більш серйозну, ніж за часів Холодної війни. На його думку, це може призвести до відкритого конфлікту через будь-яку «випадковість», пише Daily Express.

«Ми живемо в більш конкурентному світі, ніж були навіть десять або 15 років тому. І я думаю, що характер конкуренції між державами і великими державами веде до посилення напруженості. Ми повинні бути обережні, не повинні допустити, щоб войовничий характер деяких наших політиків поставив їх у становище, коли ескалація конфлікту веде до помилок», – зазначив він.

На думку журналістів британської газети, приводом для занепокоєння Заходу стала міграційна криза на білорусько-польському кордоні.

Ще влітку на кордонах Білорусі з Польщею і країнами Прибалтики збільшився потік біженців з держав Близького Сходу і Африки, які намагаються прорватися у Західну Європу.

Як відомо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «у нас на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явились відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

Також близько 100 мігрантів із Білорусі перейшли на територію Польщі. Біженці прорвалися через колючий дріт і перебувають біля огорожі.