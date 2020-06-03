Зеленський обіцяє зламати хребет контрабанді: поживемо без лосося і хамону



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Володимир Зеленський обіцяє зламати хребет контрабанді

Зеленський розповів про успішну операцією проти контрабандистів

Президент Володимир Зеленський пояснив нещодавні заворушення на кордоні у Закарпатській області успішною операцією проти контрабандистів. Він вважає необхідним «зламати їм хребет».

Про це Зеленський заявив на зустрічі з представниками хмельницького бізнесу.

Він нагадав, що призначив главою Закарпатської ОДА колишнього високопосадовця Служби безпеки Олексія Петрова.

За словами Зеленського, попередніх керівників «або купували, або залякували», а цього очільника регіону «бояться і обходять стороною».

У підсумку, як каже президент, операція Петрова спрацювала і через кордон перестали пропускати «звичайних нормальних українців», яка кажуть, що «20 років платять митнику 500 баксів і їдуть».

Саме ці контрабандисти, за словами Зеленського, і пригрозили влаштувати проблеми на кордоні, зокрема створивши черги на пункті пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною.

«А ми не будемо пропускати. І це відбувалося на всіх митницях. Перевірка на міцність, хто кого, чи зможемо ми витримати… Ми підтягнули туди Нацгвардію, війська на Закарпаття. Ви таке бачили, щоби маршрутчики викручували руки Національній гвардії України? Тому що ми вас тут зараз рознесемо. Ось, що відбувалося на Закарпатті», — сказав Зеленський.

Він додав, що у підсумку було близько 5 машин «змовників», а решта зрозуміли, що їх ніхто не пропустить.

«І таке буде в найближчі 2-3 роки, будуть вони «штормити» цю країну. Так воно буде. Але якщо ми не будемо з цим боротися, і в певний час у нас з вами не буде кави, лосося, хамону, то переживемо цей час, але покажемо їм, що не буде іншого, немає іншого шансу, як поламати їм хребет. Або давайте їх пропускати», — підсумував президент.