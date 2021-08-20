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    Зеленський описав Путіна одним словом

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    Зеленський підібрав епітет для Путіна - Зеленський описав Путіна одним словом
    Зеленський підібрав епітет для Путіна
    Фото з відкритих джерел

    Президент України охарактеризував головну рису Путіна

    Президент України Володимир Зеленський вважає російського лідера Володимира Путіна «ірраціональним» та «дуже емоційним». Про це глава української держави заявив в інтерв'ю The Washington Post.

    «Він дуже емоційний, коли мова йде про Україну», – зазначив Володимир Зеленський, характеризуючи російського колегу.

    Також він сказав про Володимира Путіна «ірраціональний» і «емоційний, іноді навіть дуже емоційний».

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, як саме Москва використовує газопровід «Північний потік – 2», і як його застосування може відбитися на українцях.

    Також президент Володимир Зеленський не виключає, що Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель після візиту до Росії привезе в Київ певні гарантії енергетичної безпеки для України.

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    Теги: Путін Володимир Зеленський
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    Зеленський описав Путіна одним словом