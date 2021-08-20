Зеленський описав Путіна одним словом

Президент України охарактеризував головну рису Путіна

Президент України Володимир Зеленський вважає російського лідера Володимира Путіна «ірраціональним» та «дуже емоційним». Про це глава української держави заявив в інтерв'ю The Washington Post.

«Він дуже емоційний, коли мова йде про Україну», – зазначив Володимир Зеленський, характеризуючи російського колегу.

Також він сказав про Володимира Путіна «ірраціональний» і «емоційний, іноді навіть дуже емоційний».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, як саме Москва використовує газопровід «Північний потік – 2», і як його застосування може відбитися на українцях.

Також президент Володимир Зеленський не виключає, що Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель після візиту до Росії привезе в Київ певні гарантії енергетичної безпеки для України.

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