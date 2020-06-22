  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський про переговори з Путіним: Це складна і заплутана робота

    • Розсилка
    Зеленський і Путін бачились в Парижі, у грудні 2019 року під час саміту Нормандської четвірки&nbsp; - Зеленський про переговори з Путіним: Це складна і заплутана робота
    Зеленський і Путін бачились в Парижі, у грудні 2019 року під час саміту Нормандської четвірки 

    «У мене немає часу вибирати, чи довіряти Володимиру Путіну, або не довіряти йому», - заявив український президент

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього не було часу вибирати - вірити або не вірити президенту РФ Володимиру Путіну. Він сказав, що переговори з російським лідером є дуже заплутаною і складною роботою.

    Про це він заявив в інтерв'ю канадській газеті The Globe and Mail.

    За його словами, незважаючи на те, що переговори «буксують», у них відбулися незначні позитивні зрушення. Ними він назвав обміни полоненими.

    «Може бути, обмін полоненими - не така велика перемога, але такі маленькі перемоги роблять велику перемогу можливою, а для нас це повернення втрачених територій», - сказав президент України.

    Нагадаємо, також Зеленський вважає свою роботу «дуже складною», але він не збирається «плакати». Глава Української держави пояснив, що він рідко бачить своїх дітей, у нього не залишається часу на заняття спортом і захоплення.

    Крім того. Зеленський закликав міжнародну спільнотуне допустити повернення Росії до G7. 

    За словами Зеленського, Україні під час пошуку миру з Росією потрібні її міжнародні союзники, які мають твердо триматися під час перемовин.

    На цьому тижні проти участі Путіна в саміті категорично виступив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він заявив, що з тих пір, як Росію виключили з G8, вона як і раніше залишається «руйнівною силою».

    Представник британського прем'єра Бориса Джонсона говорив, що країна не підтримає присутність Путіна на саміті, поки Росія «не припинить агресивну і дестабілізуючу діяльність».

    Між іншим, напередодні Путін затвердив умови використання ядерної зброї.


    Путін Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ