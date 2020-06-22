Зеленський про переговори з Путіним: Це складна і заплутана робота



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Зеленський і Путін бачились в Парижі, у грудні 2019 року під час саміту Нормандської четвірки

«У мене немає часу вибирати, чи довіряти Володимиру Путіну, або не довіряти йому», - заявив український президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього не було часу вибирати - вірити або не вірити президенту РФ Володимиру Путіну. Він сказав, що переговори з російським лідером є дуже заплутаною і складною роботою.

Про це він заявив в інтерв'ю канадській газеті The Globe and Mail.

За його словами, незважаючи на те, що переговори «буксують», у них відбулися незначні позитивні зрушення. Ними він назвав обміни полоненими.

«Може бути, обмін полоненими - не така велика перемога, але такі маленькі перемоги роблять велику перемогу можливою, а для нас це повернення втрачених територій», - сказав президент України.

Нагадаємо, також Зеленський вважає свою роботу «дуже складною», але він не збирається «плакати». Глава Української держави пояснив, що він рідко бачить своїх дітей, у нього не залишається часу на заняття спортом і захоплення.

Крім того. Зеленський закликав міжнародну спільнотуне допустити повернення Росії до G7.

За словами Зеленського, Україні під час пошуку миру з Росією потрібні її міжнародні союзники, які мають твердо триматися під час перемовин.

На цьому тижні проти участі Путіна в саміті категорично виступив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він заявив, що з тих пір, як Росію виключили з G8, вона як і раніше залишається «руйнівною силою».

Представник британського прем'єра Бориса Джонсона говорив, що країна не підтримає присутність Путіна на саміті, поки Росія «не припинить агресивну і дестабілізуючу діяльність».

Між іншим, напередодні Путін затвердив умови використання ядерної зброї.



