Відповідь на статтю Путіна. Зеленський нагадав, хто заснував Москву

Володимир Зеленський порадив «двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не зазіхати» на спадщину Київської Русі

Президент України заклав у привітання з нагоди 1033-річчя хрещення Київської Русі послання Путіну

Україна є спадкоємицею однієї з наймогутніших держав середньовічної Європи – Київської Русі, і «двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не слід зазіхати» на її спадщину, а також «намагатися якось довести свою причетність до подій, які відбувалися далеко від них. Про це в привітанні українцям з нагоди 1033-річчя хрещення Київської Русі заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, історія християнства в східній Європі почалася в Києві – з цього рішення київського князя Володимира, яке сьогодні віряни відзначають як свято.

«(Хрестили) Київську Русь – Україну», – сказав президент і уточнив, що це «не частина нашої історії, це і є наша історія».

Ймовірно, маючи на увазі статтю президента РФ Володимира Путіна про Україну, Зеленський додав: «Нам не потрібно доводити це історичними трактатами, роботами, статтями, тому що наші докази – вони не на папері, а в металі й камені. Не в міфах і легендах, а в наших містах і на наших вулицях».

Президент порадив прогулятися Києвом до історичних об'єктів християнства, яких чимало в столиці. На території одного з них, сказав Зеленський, похований син Володимира Мономаха і праправнук князя Володимира – Юрій Долгорукий – «великий князь Київський, засновник Москви».

Зазначимо, згідно опитування, 75% українців впевнені, що спадкоємицею Київської Русі є Україна, а не Росія.

Як відомо, Путін написав статтю українською про Україну. Згадав і Батия, і «Новоросію».

Також президент країни-агресорки заявив, що Україні не потрібен Донбас з двох причин.

Додамо, нещодавно політолог написав, що стаття Путіна, якій би більше пасувала назва «Як Росії знищити незалежність України», викликала багато обговорень, відгуків і розмірковувань. Однак, при цьому залишилося поза увагою, можливо, найголовніше: ця стаття, яка фактично є висуненням територіальних претензій до України, стала вбивчим викривальним документом проти путінського режиму.