  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Відповідь на статтю Путіна. Зеленський нагадав, хто заснував Москву

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир Зеленський порадив&nbsp;&laquo;двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не зазіхати&raquo; на спадщину Київської Русі - Відповідь на статтю Путіна. Зеленський нагадав, хто заснував Москву
    Володимир Зеленський порадив «двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не зазіхати» на спадщину Київської Русі
    Фото: president.gov.ua

    Президент України заклав у привітання з нагоди 1033-річчя хрещення Київської Русі послання Путіну

    Україна є спадкоємицею однієї з наймогутніших держав середньовічної Європи – Київської Русі, і «двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не слід зазіхати» на її спадщину, а також «намагатися якось довести свою причетність до подій, які відбувалися далеко від них. Про це в привітанні українцям з нагоди 1033-річчя хрещення Київської Русі заявив президент Володимир Зеленський.

    За його словами, історія християнства в східній Європі почалася в Києві – з цього рішення київського князя Володимира, яке сьогодні віряни відзначають як свято.

    «(Хрестили) Київську Русь – Україну», – сказав президент і уточнив, що це «не частина нашої історії, це і є наша історія».

    Ймовірно, маючи на увазі статтю президента РФ Володимира Путіна про Україну, Зеленський додав: «Нам не потрібно доводити це історичними трактатами, роботами, статтями, тому що наші докази – вони не на папері, а в металі й камені. Не в міфах і легендах, а в наших містах і на наших вулицях».

    Президент порадив прогулятися Києвом до історичних об'єктів християнства, яких чимало в столиці. На території одного з них, сказав Зеленський, похований син Володимира Мономаха і праправнук князя Володимира – Юрій Долгорукий – «великий князь Київський, засновник Москви».

    Зазначимо, згідно опитування, 75% українців впевнені, що спадкоємицею Київської Русі є Україна, а не Росія.

    Як відомо, Путін написав статтю українською про Україну. Згадав і Батия, і «Новоросію».

    Також президент країни-агресорки заявив, що Україні не потрібен Донбас з двох причин.

    Додамо, нещодавно політолог написав, що стаття Путіна, якій би більше пасувала назва «Як Росії знищити незалежність України», викликала багато обговорень, відгуків і розмірковувань. Однак, при цьому залишилося поза увагою, можливо, найголовніше: ця стаття, яка фактично є висуненням територіальних претензій до України, стала вбивчим викривальним документом проти путінського режиму.

    Читайте також:

    Теги: Росія історія Путін незалежність політика хрещення Русь Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відповідь на статтю Путіна. Зеленський нагадав, хто заснував Москву