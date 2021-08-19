  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський чекає від Меркель енергетичні гарантії для України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Меркель приїде 22 серпня - Зеленський чекає від Меркель енергетичні гарантії для України
    Меркель приїде 22 серпня
    Фото з відкритих джерел

    Президент сподівається, що канцлерка Німеччини привезе «певні гарантії»

    Президент Володимир Зеленський не виключає, що Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель після візиту до Росії привезе в Київ певні гарантії енергетичної безпеки для України, інформує пресслужба глави держави. Про це Зеленський сказав у інтерв'ю журналістам видань з країн «нормандської четвірки» та США – Washington Post, Liberation, Funke Media, «Новое время» та «Новая газета».

    Відповідаючи на запитання, чи непокоїть його те, що канцлерка Німеччини перед візитом до України спершу відвідає Росію, Президент зазначив, що він повністю спокійний стосовно цього.

    «Я надзвичайно прагматичний у своїх поглядах та можу реалістично оцінювати свої очікування. Йдеться насамперед про реальні результати. Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад те, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, що транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС», – зазначив Зеленський.

    Президент також зауважив, що Меркель у відносинах з Росією керується прагматичними міркуваннями, але він вважає цей підхід надто м’яким.

    «Зрозуміло, що вона намагається підтримувати відносини з Москвою. Це можна назвати прагматичним підходом. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це аж занадто м’яко», – наголосив Зеленський.

    Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель 22 серпня прибуде до Києва, а 20 серпня здійснить візит до Москви.

    Також раніше стали відомі деталі візиту Меркель в Україну.

    Читайте також:
    Теги: ЄС Київ Ангела Меркель Путін Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський чекає від Меркель енергетичні гарантії для України