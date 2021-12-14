«Ти офігієш». Ексглава Офісу президента пояснив причину звільнення Авакова

Володимир Зеленський начебто перед звільненням навіть не приймав Арсена Авакова

На репліку, що Аваков називав міністрів дурнями, Андрій Богдан відповів: Ой, боже! А що тут не так?

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Богдан заявив в інтерв'ю Дмитрові Гордону, що звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було пов'язане з народним депутатом від «Слуги народу» Євгенієм Брагарем.

Говорячи про звільнення Авакова, Богдан спочатку попросив Гордона висловитись, чому, на його думку, міністра попросили піти у відставку.

«Занадто розумним був, мав свою думку, називав багатьох міністрів дурнями просто на засіданні», – припустив журналіст.

«І що? «Називав міністрів дурнями». Ой, боже! А що тут не так?», – відреагував Богдан.

«Президенту набридла занадто розумна людина поруч», – продовжив Гордон.

«Та де він поруч?! Він його просто не приймав останнім часом, – сказав Богдан. – Ти офігієш від розуміння, чому він його звільнив. Знаєш, є народний депутат Євгеній Брагар? Євгеній Брагар – це син якоїсь жінки, яка дуже близька до Володимира Олександровича. Чи няня його дітей, чи... Тобто людина, яка довгу історію пройшла з ним. Він її дуже цінує. Дуже».

Богдан нагадав, що в липні 2021 року Брагаря зупинили поліцейські нібито «за пиятику».

«Я не знаю, пив він, не пив... Але для Володимира Олександровича це була червона ганчірка», – сказав колишній керівник Офісу президента.

Раніше Аваков зізнався, що його просили не чіпати п'яних «слуг» за кермом.

Нагадаємо, народна депутатка від «Євросолідарності» Вікторія Сюмар заявила, що причинами відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ могли стати інциденти із нардепами від «Слуги народу» Євгеном Брагаром, а також із Олександром Юрченком. Їх затримувала поліція за підозрою у водінні в нетверезому вигляді, а також під наркотиками.

Нагадаємо, 4 липня патруль зупинив автомобіль Toyota Camry з Євгенієм Брагаром за кермом. За словами поліцейських, вони запідозрили, що Брагар перебуває у наркотичному сп’янінні.

Згодом поліція пообіцяла перевірити дії патрульних, які зупинили «слугу» Брагара. Згодом Брагарю повернули водійські права.

Також раніше Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги.

Нагадаємо, 25-річний член парламентської фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Євген Брагар також звернувся до Національної поліції з вимогою притягти до кримінальної відповідальності за ст. 161 ККУ двох жінок, аеророзвідницю й військового медика, що вимагали від водія міжміського автобуса Луцьк-Київ припинити показ кінопродукції російського виробництва.