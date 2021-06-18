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    Зеленський призначив послів у низці країн

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    Зеленський провів призначення в дипломатичному корпусі - Зеленський призначив послів у низці країн
    Зеленський провів призначення в дипломатичному корпусі
    Фото: пресслужба президента України

    Президент призначив послів в Ботсвані, Мозамбіку, Мавританії і Багамських островах

    Президент України Володимир Зеленський призначив послів України в Республіці Ботсвана, Республіці Мозамбік, Ісламській Республіці Мавританія, Республіці Тринідад і Тобаго та Співдружності Багамських островів. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

    Так, згідно з указами №252 / 2021 і №253 / 2021, Любов Абравітова призначена послом України в Республіці Ботсвана і Республіці Мозамбік за сумісництвом.

    Указами №254 / 2021 і №255 / 2021 президент призначив Сергія Кислицю послом в Республіці Тринідад і Тобаго, а також в Співдружності Багамських островів за сумісництвом.

    Також указом №256 / 2021 Максим Субха призначений послом в Республіці Мавританія за сумісництвом.

    Причини звільнення Сибіги з посади посла наразі невідомі. Інформації про те, хто стане українським послом в Туреччині замість Сибіги, також поки немає.

    Нагадаємо, на початку квітня президент Зеленський провів перестановки в українському дипломатичному корпусі. Низка українських послів втратили посади.

    Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 травня, видав указ про звільнення посла в Туреччині.

    Теги: Володимир Зеленський президент звільнення
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    Зеленський призначив послів у низці країн