Зеленський призначив послів у низці країн

Президент призначив послів в Ботсвані, Мозамбіку, Мавританії і Багамських островах

Президент України Володимир Зеленський призначив послів України в Республіці Ботсвана, Республіці Мозамбік, Ісламській Республіці Мавританія, Республіці Тринідад і Тобаго та Співдружності Багамських островів. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Так, згідно з указами №252 / 2021 і №253 / 2021, Любов Абравітова призначена послом України в Республіці Ботсвана і Республіці Мозамбік за сумісництвом.

Указами №254 / 2021 і №255 / 2021 президент призначив Сергія Кислицю послом в Республіці Тринідад і Тобаго, а також в Співдружності Багамських островів за сумісництвом.

Також указом №256 / 2021 Максим Субха призначений послом в Республіці Мавританія за сумісництвом.

Причини звільнення Сибіги з посади посла наразі невідомі. Інформації про те, хто стане українським послом в Туреччині замість Сибіги, також поки немає.

Нагадаємо, на початку квітня президент Зеленський провів перестановки в українському дипломатичному корпусі. Низка українських послів втратили посади.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 травня, видав указ про звільнення посла в Туреччині.