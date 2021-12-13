  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський призначив послів у п'яти країнах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Глава держави підписав низку указів про призначення послів - Зеленський призначив послів у п'яти країнах
    Глава держави підписав низку указів про призначення послів
    фото: president.gov.ua

    Президент призначив послів України у Сербії, Нідерландах, В'єтнамі, Брунеї Даруссаламі та Мальті

    Президент Володимир Зеленський призначив послів України у Сербії, Нідерландах, В'єтнамі, Брунеї Даруссаламі та Мальті. Відповідні укази №643/2021 – №647/2021 опубліковані на сайті глави держави.

    Згідно з документами послом України в Республіці Сербія призначено Володимира Толкача. Попередньо з цієї посади було звільнено Олександра Александровича (указ №641/2021).

    Також президент призначив послом у Королівстві Нідерланди Максима Кононенка.

    Олександр Гаман став послом у Соціалістичній Республіці В'єтнам, однак попередньо його було звільнено з посади Представника України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва за сумісництвом (указ №642/2021).

    Крім того, за сумісництвом глава держави призначив посла в Італії Ярослава Мельника послом у Республіці Мальта, а посла в Сингапурі Катерину Зеленко – послом у Брунеї Даруссаламі.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 грудня прийняв вірчі грамоти у послів Грузії, Японії, Шрі-Ланки та інших країн. Глава держави відзначив зацікавленість країни в розширенні кола партнерів і розвитку двосторонніх відносин.

    До слова, Зеленський заговорив про референдум щодо Донбасу та Криму.

    Читайте також:
    Теги: дипломатія В'єтнам Нідерланди Сербія посол посольство Володимир Зеленський президент указ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський призначив послів у п'яти країнах