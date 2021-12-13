Зеленський призначив послів у п'яти країнах

Президент призначив послів України у Сербії, Нідерландах, В'єтнамі, Брунеї Даруссаламі та Мальті

Президент Володимир Зеленський призначив послів України у Сербії, Нідерландах, В'єтнамі, Брунеї Даруссаламі та Мальті. Відповідні укази №643/2021 – №647/2021 опубліковані на сайті глави держави.

Згідно з документами послом України в Республіці Сербія призначено Володимира Толкача. Попередньо з цієї посади було звільнено Олександра Александровича (указ №641/2021).

Також президент призначив послом у Королівстві Нідерланди Максима Кононенка.

Олександр Гаман став послом у Соціалістичній Республіці В'єтнам, однак попередньо його було звільнено з посади Представника України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва за сумісництвом (указ №642/2021).

Крім того, за сумісництвом глава держави призначив посла в Італії Ярослава Мельника послом у Республіці Мальта, а посла в Сингапурі Катерину Зеленко – послом у Брунеї Даруссаламі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 грудня прийняв вірчі грамоти у послів Грузії, Японії, Шрі-Ланки та інших країн. Глава держави відзначив зацікавленість країни в розширенні кола партнерів і розвитку двосторонніх відносин.

До слова, Зеленський заговорив про референдум щодо Донбасу та Криму.