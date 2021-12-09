Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів восьми країн

Президент вважає, що завдяки зусиллям дипломатичних представників відкриватимуться нові можливості у відносинах з міжнародними партнерами

Президент України Володимир Зеленський 9 грудня прийняв вірчі грамоти у послів Грузії, Японії, Шрі-Ланки та інших країн. Глава держави відзначив зацікавленість країни в розширенні кола партнерів і розвитку двосторонніх відносин. Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів таких країн:

Боснії і Герцеговини – Біляни Гутіч-Бєліци

Республіки Шрі-Ланка – Мохамеда Різві Хассена

Домініканської Республіки – Франсіско Альберто Карабальйо Нуньєса

Республіки Сенегал – Папа Діопа

Нової Зеландії – Алани Роуз Хадсон

Грузії – Георгія Закарашвілі

Японії – Кунінорі Мацуду

Алжирської Народної Демократичної Республіки – Джигада Еддін Белькаса.

Звертаючись до послів Зеленський наголосив на зацікавленості України у розширенні кола партнерів, розвитку двосторонніх відносин та активізації співпраці на всіх рівнях.

Окремо глава держави наголосив на важливості підтримки України на міжнародній арені – від голосування за українські резолюції з прав людини та мілітаризації Криму в Генеральній Асамблеї ООН, участі у Кримській платформі до розвитку двосторонньої співпраці.

Нагадаємо, Байден зателефонує Зеленському. Названо час розмови.

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