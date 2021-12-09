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    Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів восьми країн

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    Україна зацікавлена у розширенні кола партнерів - Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів восьми країн
    Україна зацікавлена у розширенні кола партнерів
    фото: Офіс президента

    Президент вважає, що завдяки зусиллям дипломатичних представників відкриватимуться нові можливості у відносинах з міжнародними партнерами

    Президент України Володимир Зеленський 9 грудня прийняв вірчі грамоти у послів Грузії, Японії, Шрі-Ланки та інших країн. Глава держави відзначив зацікавленість країни в розширенні кола партнерів і розвитку двосторонніх відносин. Про це повідомляє Офіс президента.

    Зазначається, що Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів таких країн:

    • Боснії і Герцеговини – Біляни Гутіч-Бєліци
    • Республіки Шрі-Ланка – Мохамеда Різві Хассена
    • Домініканської Республіки – Франсіско Альберто Карабальйо Нуньєса
    • Республіки Сенегал – Папа Діопа
    • Нової Зеландії – Алани Роуз Хадсон
    • Грузії – Георгія Закарашвілі
    • Японії – Кунінорі Мацуду
    • Алжирської Народної Демократичної Республіки – Джигада Еддін Белькаса.

    Звертаючись до послів Зеленський наголосив на зацікавленості України у розширенні кола партнерів, розвитку двосторонніх відносин та активізації співпраці на всіх рівнях.

    Окремо глава держави наголосив на важливості підтримки України на міжнародній арені – від голосування за українські резолюції з прав людини та мілітаризації Криму в Генеральній Асамблеї ООН, участі у Кримській платформі до розвитку двосторонньої співпраці.

    Нагадаємо, Байден зателефонує Зеленському. Названо час розмови.

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    Теги: ООН Володимир Зеленський Шрі-Ланка Офіс президента
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    Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів восьми країн