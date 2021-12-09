Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів восьми країн
Президент вважає, що завдяки зусиллям дипломатичних представників відкриватимуться нові можливості у відносинах з міжнародними партнерами
Президент України Володимир Зеленський 9 грудня прийняв вірчі грамоти у послів Грузії, Японії, Шрі-Ланки та інших країн. Глава держави відзначив зацікавленість країни в розширенні кола партнерів і розвитку двосторонніх відносин. Про це повідомляє Офіс президента.
Зазначається, що Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів таких країн:
- Боснії і Герцеговини – Біляни Гутіч-Бєліци
- Республіки Шрі-Ланка – Мохамеда Різві Хассена
- Домініканської Республіки – Франсіско Альберто Карабальйо Нуньєса
- Республіки Сенегал – Папа Діопа
- Нової Зеландії – Алани Роуз Хадсон
- Грузії – Георгія Закарашвілі
- Японії – Кунінорі Мацуду
- Алжирської Народної Демократичної Республіки – Джигада Еддін Белькаса.
Звертаючись до послів Зеленський наголосив на зацікавленості України у розширенні кола партнерів, розвитку двосторонніх відносин та активізації співпраці на всіх рівнях.
Окремо глава держави наголосив на важливості підтримки України на міжнародній арені – від голосування за українські резолюції з прав людини та мілітаризації Криму в Генеральній Асамблеї ООН, участі у Кримській платформі до розвитку двосторонньої співпраці.
Нагадаємо, Байден зателефонує Зеленському. Названо час розмови.