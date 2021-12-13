Борги Радянського Союзу. МЗС України відповів на істеричні вимоги Путіна

Російський диктатор згадав Україні борги часів Радянського Союзу

Заява президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна про нібито невиконання Україною зобов’язання про передачу Російській Федерації закордонних активів Радянського Союзу – маніпуляція фактами. Розподіл радянського майна регулюється Договором про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів СРСР від 1991 року. Про це «Главкому» розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

«Відповідно до договору, частка нашої держави в загальній сумі боргу та активів СРСР складає 16,37%. У 1994 році Україна та Росія підписали так звану «угоду про нульовий варіант», відповідно до якої РФ зобов’язалася виплатити українську частку в зовнішньому державному боргу СРСР станом на 1 грудня 1991 року», – пояснив дипломат.

Зі свого боку, Україна мала передати Росії свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року. Водночас, ігнорування російською стороною законних вимог надати інформацію про вартість українських активів, що мали передаватися, унеможливила ратифікацію угоди Верховною Радою України.

Отже, цей документ не набув чинності ні для України, ні для РФ.

«Відтак, вести мову про невиконання якихось зобов’язань без належного правового процесу видається необґрунтованим», – підкреслив дипломат.

Напередодні російський диктатор згадав Україні борги часів Радянського Союзу. Путін натякає, що Україна має передати Росії активи часів радянської окупації.

Після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

Також Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України. Зі слів російського диктатора, буде створено нову спецструктуру для безпекових питань.

Він також відповів на запитання, чи збирається Росія нападати на Україну.

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