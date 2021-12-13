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    Зеленський з дружиною, Павелко та Чеферін. Українська асоціація футболу відсвяткувала 30-річчя

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    Андрій Павелко, Олександр Чеферін, Володимир Зеленський, Олена Зеленська - Зеленський з дружиною, Павелко та Чеферін. Українська асоціація футболу відсвяткувала 30-річчя
    Андрій Павелко, Олександр Чеферін, Володимир Зеленський, Олена Зеленська
    Фото: facebook

    Україна хоче провести фінали Ліги Європи, Ліги конференцій, Ліги націй та жіночого чемпіонату Європи

    Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена відвідали урочистості з нагоди 30-річчя Української асоціації футболу. У святковому заході також взяли участь президент Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін та видатні українські футболісти різних років. Про це повідомляє сайт Офісу президента.

    «Ми готові бути господарями фіналів Ліги Європи, Ліги конференцій, фіналу Ліги націй, жіночого чемпіонату Європи. Все це не мрії. Все це – наші плани та цілі», – сказав Володимир Зеленський.

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    Глава держави також анонсував будівництво першої Навчально-тренувальної бази збірних і всебічну підтримку футболу. Президент також презентував і сам проект будівництва.

    «Ми маємо намір здійснити найамбіційнішу мрію українського футболу – побудувати тренувальну базу для національних збірних. Я вдячний Президенту України Володимиру Зеленському та президенту УЄФА Александеру Чеферіну, які були гостями нашого свята за те, що завдяки їхній підтримці роботи з будівництва комплексу почнуться вже наступного року! Також дякую Главі Держави за історичну презентацію цього проекту під час церемонії до 30-річчя УАФ!», – написав голова УАФ Андрій Павелко у Facebook.

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    Президент УАФ також заявив, що пріоритетом №1 для українського футболу як і раніше будуть діти.

    «Наш незмінний пріоритет – це діти. Їхнє масове залучення до спорту та виховання нових зіркових українських футболістів! Ми продовжуємо проекти з розвитку футбольної інфраструктури, підтримки дитячих та юнацьких змагань. Рухаємось цим шляхом разом з УЄФА, де високо цінують наші успіхи», – наводить слова Павелка apostrophe.

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    Церемонію до 30-річчя УАФ на запрошення Павелка відвідали 32 представники іноземних делегацій. Були запрошені та були присутні у залі легенди українського футболу, ветерани, гравці національної збірної, тренери збірних, команд, дитячих та юнацьких секцій, арбітри, представники регіональних футбольних асоціацій. Функціонерів зі сцени привітали DZIDZIO, Євген Хмара, Алессандро Сафіна та ін.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Павелко Володимир Зеленський Олена Зеленська Александр Чеферін
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    Зеленський з дружиною, Павелко та Чеферін. Українська асоціація футболу відсвяткувала 30-річчя