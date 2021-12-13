Тисячу за вакцинацію можна буде витратити на ліки. Зеленський назвав умову

З січня пенсіонери зможуть витратити тисячу гривень за вакцинацію на ліки

За словами глави держави, програма «єПідтримка» розширюватиметься й надалі

Вже з 19 грудня українці, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, зможуть отримати тисячу гривень. А у січні громадяни старше 60 років матимуть змогу витратити кошти на ліки, повідомив у Twitter президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, програма «єПідтримка» розширюватиметься й надалі, аби стати доступнішою для якнайбільшої кількості громадян.

«Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти Covid-19. Урядовці отримали необхідні доручення», – заявив президент.

Раніше Кабінет міністрів України затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

Зазначимо, тисячу за вакцинацію можна отримати не лише на віртуальну карту: роз'яснення Мінекономіки.

Нагадаємо, з 9 грудня три банки почали випускати віртуальні карткидля проєкту «єПідтримка» – тобто для виплати тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

За першу добу українці відкрили 302 310 віртуальних карток. Із них 255 039 – у Monobank, 25 611 – в «А-Банку» та 21 660 – в «Альфа-Банку». Саном на 10 грудня до проєкту також доєднався «Укргазбанк».

Також прем’єр пояснив, хто зможе отримати тисячу за вакцинацію до Нового року. Щоб отримати «тисячу Зеленського» до Нового року, необхідно подати заявку до 29 грудня. Минулого тижня президент Зеленський підписав закон, який передбачає виплату тисячі гривень за вакцинацію.

Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня. Отримати тисячу гривень за повний курс щеплення українці зможуть онлайн, через мобільний додаток «Дія».

Раніше в уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу».

Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги. Глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

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