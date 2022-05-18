Зеленський провів переговори з новим президентом ОАЕ

Глави двох країн обговорили можливість постачання пального в Україну

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом ібн Заїд ібн Султан Аль Нахайяном можливості постачання пального в Україну, а також запросив долучитися до повоєнної відбудови держави. Про це глава держави написав у Твіттері.

«Провів телефонну розмову з Мухаммадом ібн Заїд ібн Султан Аль Нахайяном. Привітав з обранням Президентом ОАЕ. Обговорили можливості забезпечення України пальним, загрози глобальній продовольчій безпеці. Запросив узяти участь у повоєнній відбудові України», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 14 травня Федеральна рада Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) обрала президентом наслідного принца Абу-Дабі Мухаммеда бін Зейда аль-Нахайяна. Як повідомлялося, президент Об'єднаних Арабських Еміратів, емір Абу-Дабі, шейх Халіфа бін Заєд аль-Нахайян помер у віці 73 роки.