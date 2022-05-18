Президент Євроради наполягає на активізації процесу розширення ЄС

Мішель: «Тепер у нас є запити з України, Республіки Молдова та Грузії»

Мішель: «Я думаю, що ми повинні зробити цей процес швидшим, поступовим та оборотним»

Глава Європейської Ради Шарль Мішель запропонував активізувати процес розширення Євросоюзу, оскільки теперішній стан процесу викликає розчарування і в ЄС, і в потенційних майбутніх членів. Про це Мішель заявив під час виступі на пленарному засіданні Європейського економічного та соціального комітету.

«Ми маємо зробити процес розширення більш ефективним та живим. Цей процес нині є грою з нульовою сумою. Все або нічого. І це викликає велике розчарування з обох боків. Минуло 19 років з того часу, як у Салоніках ми розпочали реалізацію перспективи розширення на Західні Балкани. Переговори про розширення затягуються… З добрих та поганих причин. І тепер у нас є запити з України, Республіки Молдова та Грузії», – зазначив Шарль Мішель.

За його словами, настав час терміново зробити крок уперед і створити новий імпульс для заохочення реформ та просування європейської інтеграції майбутніх членів.

«Я думаю, що ми повинні зробити цей процес швидшим, поступовим та оборотним. Ми можемо запропонувати нашим партнерам конкретні соціально-економічні вигоди під час переговорів про вступ замість того, щоб чекати до кінця.

Рішення полягатиме в прогресивній та поступовій інтеграції вже у процесі приєднання. Більше за більше. Наприклад, коли країна відповідає необхідним стандартам у цьому секторі, вона може брати активну участь з дорадчим голосом у роботі Ради міністрів залежно від порядку денного», – заявив Мішель.

Мішель підтримав поступову інтеграцію країн , наприклад, у певні сектори внутрішнього ринку – у зону роумінгу ЄС або у загальний енергетичний ринок.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель 20 квітня відвідав Київ.

Як повідомлялося, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив про скликання спеціального засідання Євроради щодо України на 30 та 31 травня. Також Шарль Мішель обіцяє нові санкції проти держави-терориста.