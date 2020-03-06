Зеленський розповів про «новий рівень» у відносинах з Туреччиною



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Володимир Зеленський назвав зустріч з Реджепом Ердоганом у лютому «дуже корисною»

Президент Зеленський наголосив, що відносини між Україною та Туреччиною мають значний потенціал для розвитку

Президент Володимир Зеленський заявив, що відносини між Україною та Туреччиною мають значний потенціал для розвитку і вже вийшли на новий рівень.

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому каналу ТРТ, повідомляє пресслужба глави держави.

«З президентом Ердоганом у нас була дуже корисна зустріч, і ми зрозуміли, що між двома країнами існують хороші відносини. Але ми повинні розвинути їх ще більше. Я думаю, що зараз ми вивели наші відносини на інший рівень», - сказав він.

За словами Зеленського, важлива і повага Туреччини до територіальної цілісності та суверенітету України.

«З президентом Ердоганом ми довго говорили про окупацію в Донецьку та Луганську, а також про анексію Криму. Під час зустрічі ми поспілкувалися про інвестиції в Херсонському регіоні, що межує з Кримом, для кримських татар, які після анексії Криму переїхали до контрольованих Україною регіонів. Ми побудуємо там будинки й готелі та реалізуємо різні інфраструктурні проекти для кримських татар. Ми побудували КПВВ», - сказав президент.

Як повідомлялось, минулого місяця у Києві під головуванням президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана відбулося восьме засідання Стратегічної ради високого рівня.

Зеленський та Ердоган підписали угоду про військово-фінансову співпрацю за якою українське військо отримає близько 36 мільйонів доларів.

Також Україна та Туреччина підписали угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Зеленський також повідомив, що Україна і Туреччина домовилися прискорити запуск зони вільної торгівлі між країнами. За його словами, президенти домовилися підштовхнути представників двох країн, які працюють над текстом угоди про зону вільної торгівлі.