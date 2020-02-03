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    Стало відомо, скільки Туреччина виділить на підтримку української армії

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    <span>Реджеп Таїп Ердоган назвав переговори з Володимиром Зеленським надзвичайно плідними</span> - Стало відомо, скільки Туреччина виділить на підтримку української армії
    Реджеп Таїп Ердоган назвав переговори з Володимиром Зеленським надзвичайно плідними
    Фото: president.gov.ua

    Передбачається, що військово-фінансове співробітництво, а також протокол між урядами України та Туреччини призведе до втілення фінансової допомоги

    Президент України Володимир Зеленський та gрезидент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган підписали угоду про військово-фінансову співпрацю за якою українське військо отримає близько 36 мільйонів доларів. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Передбачається, що військово-фінансове співробітництво, а також протокол між урядами України та Туреччини призведе до втілення фінансової допомоги.

    «Документами передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько $36 млн) для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення», - йдеться у повідомленні.

    За словами Зеленського, за результатами сьомого засідання комісії з питань оборонно-промислового співробітництва було визначено пріоритетні напрями у цій сфері.

    «Сьогодні ухвалено важливу угоду про військово-фінансову співпрацю, за якою українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів. Ми щиро вдячні за це», - сказав президент України.

    Нагадаємо, Україна та Туреччина підписали угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

    Зеленський також повідомив, що Україна і Туреччина домовилися прискорити запуск зони вільної торгівлі між країнами. За його словами, президенти домовилися підштовхнути представників двох країн, які працюють над текстом угоди про зону вільної торгівлі.

    Як повідомлялось, у Києві під головуванням президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана відбулося восьме засідання Стратегічної ради високого рівня

    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський Україна президент
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