Стало відомо, скільки Туреччина виділить на підтримку української армії



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Реджеп Таїп Ердоган назвав переговори з Володимиром Зеленським надзвичайно плідними Фото: president.gov.ua

Передбачається, що військово-фінансове співробітництво, а також протокол між урядами України та Туреччини призведе до втілення фінансової допомоги

Президент України Володимир Зеленський та gрезидент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган підписали угоду про військово-фінансову співпрацю за якою українське військо отримає близько 36 мільйонів доларів. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Передбачається, що військово-фінансове співробітництво, а також протокол між урядами України та Туреччини призведе до втілення фінансової допомоги.

«Документами передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько $36 млн) для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення», - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, за результатами сьомого засідання комісії з питань оборонно-промислового співробітництва було визначено пріоритетні напрями у цій сфері.

«Сьогодні ухвалено важливу угоду про військово-фінансову співпрацю, за якою українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів. Ми щиро вдячні за це», - сказав президент України.

Нагадаємо, Україна та Туреччина підписали угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Зеленський також повідомив, що Україна і Туреччина домовилися прискорити запуск зони вільної торгівлі між країнами. За його словами, президенти домовилися підштовхнути представників двох країн, які працюють над текстом угоди про зону вільної торгівлі.

Як повідомлялось, у Києві під головуванням президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана відбулося восьме засідання Стратегічної ради високого рівня.