Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень



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За словами Зеленського, підписана угода створює поліпшені умови для громадян України

Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень.

Відповідну угоду було підписано на церемонії підписання українсько-турецьких двосторонніх документів після зустрічі президента Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана в понеділок.

У церемонії підписання взяв участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і заступник міністра внутрішніх справ Туреччини Мехмет Ерсой.

За словами Зеленського, ця угода створює поліпшені умови для громадян України.

Як повідомлялось, Україна і Туреччина повідомили про намір підписати угоду про взаємне визнання водійських посвідчень ще 21 вересня 2019 року.

Як повідомлялося, у рамках візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана в Україну відбувлася зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана. Під час перемовин сторони обговорили шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії.

За підсумками засідання Стратегічної ради було заплановане підписання низки двосторонніх документів.