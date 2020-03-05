Зеленський: Ми не можемо говорити про територіальну цілісність України, не обговорюючи питання Криму



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Президент: Для повернення Криму потрібні конкретні дії, наприклад, будівництво сучасних пунктів пропуску на адмінмежі з окупованим півостровом, інвестиції в інфраструктуру міст поблизу Криму та в сам Крим

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що питання повернення Криму є для України стратегічним і без нього не можна говорити про територіальну цілісність України.

«Коли я брав участь у «нормандській зустрічі», я порушував це питання (Криму. - Ред.), але всі говорили про Донбас, про те, як зупинити війну на Донбасі. Криму там не було, в жодній домовленості не було. Крим для нас дуже стратегічне питання. Ми не можемо говорити про територіальну цілісність України, не обговорюючи питання Криму», - сказав він в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT.

Зеленський зазначив, що для повернення Криму потрібні не лише слова, а й конкретні дії, наприклад, будівництво сучасних пунктів пропуску на адміністративній межі з тимчасово окупованим півостровом, інвестиції в інфраструктуру міст поблизу Криму та в сам Крим.

«Нам відомо про чимало проблем, пов'язаних з інфраструктурою в Криму. Ми маємо бути відверті: до анексії Криму Україна не надто інвестувала туди. Тому, можливо, люди там можуть подумати, що ніхто про них не піклується. Проте я не такий. Я думаю про Україну і про Крим. Особисто для мене і моєї сім'ї це має велике значення, оскільки до окупації протягом десяти років ми їздили на відпочинок до Криму, я придбав там одну квартиру, але навіть не зміг зробити там ремонт. Ніхто не полюбить Крим так, як люблять його українці. Найважливіше, ми маємо зробити все для кримчан і показати, що ми піклуємося про них», - вважає він.

Президент зазначив, що протягом шести років Україна не говорила з кримчанами, не розвивала діалогу. «Ми також усвідомили відсутність справжнього телевізійного каналу або іншої медійної платформи, які розповідали б про події в Україні. Тому вони не знають, як ми живемо, яких змін прагнемо і що для цього робимо, і, звісно, нашої позиції стосовно них», - зазначив він.

Зеленський нагадав, що є програма для молодих людей з Криму віком 14 років. «Ми плануємо створити можливості для їх навчання в українських університетах. Ви маєте розуміти, що в Криму вони не мають можливості вивчати мову нашого народу, але коли ви вступаєте до університету в Україні, ви маєте знати українську, тому що українські закони вважають, що ви її знаєте. Якщо ці люди захочуть вчитися в якомусь університеті в Україні, ми їм сприятимемо. Їм не треба володіти українською на найвищому рівні. Ми також думаємо про певні проекти для студентів і молоді на Донбасі», - розповів він.

Джерело: Інтерфакс-Україна