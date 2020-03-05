Зеленський зустрівся у Полтаві з послами Великої сімки
У неформальній атмосфері учасники зустрічі обговорили питання подальшого курсу України
Президент пояснив послам, що перезавантаження Кабінету Міністрів має на меті поліпшення результативності роботи виконавчої влади
Під час робочої поїздки до Полтавської області президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн Групи cеми (G7) та головою представництва ЄС в Україні.
Як повідомили у пресслужбі глави держави, у неформальній атмосфері учасники зустрічі обговорили питання подальшого курсу України.
Зокрема, президент наголосив на незмінності обраного курсу на реалізацію урядом та Верховною Радою політики, спрямованої на забезпечення добробуту, безпеки, захисту прав і свобод українців, а також на створення сильної правової держави, яка служить громадянину.
Він підкреслив, що перезавантаження Кабінету Міністрів має на меті поліпшення результативності роботи виконавчої влади та не вплине на проголошені пріоритети у внутрішній та зовнішній політиці.
«Зеленський подякував главам дипломатичних представництв країн Групи семи та Європейського Союзу за практичну допомогу й політичну підтримку обраного Україною шляху реформ», - резюмували у пресслужбі.
До слова, Зеленський – за прийом іноземних лідерів з офіційними візитами в різних містах України.
Раніше джерело «Главкома» в Офісі президента повідомило, що Володимир Зеленський буде ночувати в Полтаві, де зустрінеться з послами Великої сімки.
Зазначимо, Зеленський з 5 по 6 березня відвідує з робочою поїздкою Полтавську область.
Президент виступив у медцентрі Національної гвардії у Нових Санжарах. Він привітав евакуйованих із Уханя українських й іноземних громадян із завершенням обсервації та висловив задоволення, що серед них немає жодного випадку коронавірусу.