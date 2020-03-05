Зеленський зустрівся у Полтаві з послами Великої сімки



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У неформальній атмосфері учасники зустрічі обговорили питання подальшого курсу України Фото: Офіс президента

Президент пояснив послам, що перезавантаження Кабінету Міністрів має на меті поліпшення результативності роботи виконавчої влади

Під час робочої поїздки до Полтавської області президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн Групи cеми (G7) та головою представництва ЄС в Україні.

Як повідомили у пресслужбі глави держави, у неформальній атмосфері учасники зустрічі обговорили питання подальшого курсу України.

Зокрема, президент наголосив на незмінності обраного курсу на реалізацію урядом та Верховною Радою політики, спрямованої на забезпечення добробуту, безпеки, захисту прав і свобод українців, а також на створення сильної правової держави, яка служить громадянину.

Він підкреслив, що перезавантаження Кабінету Міністрів має на меті поліпшення результативності роботи виконавчої влади та не вплине на проголошені пріоритети у внутрішній та зовнішній політиці.

«Зеленський подякував главам дипломатичних представництв країн Групи семи та Європейського Союзу за практичну допомогу й політичну підтримку обраного Україною шляху реформ», - резюмували у пресслужбі.

До слова, Зеленський – за прийом іноземних лідерів з офіційними візитами в різних містах України.

Раніше джерело «Главкома» в Офісі президента повідомило, що Володимир Зеленський буде ночувати в Полтаві, де зустрінеться з послами Великої сімки.

Зазначимо, Зеленський з 5 по 6 березня відвідує з робочою поїздкою Полтавську область.

Президент виступив у медцентрі Національної гвардії у Нових Санжарах. Він привітав евакуйованих із Уханя українських й іноземних громадян із завершенням обсервації та висловив задоволення, що серед них немає жодного випадку коронавірусу.