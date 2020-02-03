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    Засідання Стратегічної ради високого рівня. Туреччину закликали нарощувати інвестиції в українські проєкти

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    Засідання Стратегічної ради високого рівня. Туреччину закликали нарощувати інвестиції в українські проєкти
    Фото: president.gov.ua

    Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган відзначили зростання торгівлі та інвестицій між Україною й Туреччиною

    У Києві під головуванням президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана відбулося восьме засідання Стратегічної ради високого рівня. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.

    Відкриваючи захід, Володимир Зеленський наголосив, що він мав плідну та конструктивну зустріч з Реджепом Таїпом Ердоганом. Президенти обговорили зміцнення співпраці у різних галузях, зокрема збільшення обсягів торгівлі та підписання Угоди про ЗВТ, а також взаємодію в енергетичній сфері, реформи в Україні та інвестиції.

    «Ми про все говорили: і про дороги, і про житловий фонд, і про підприємства. Маємо детальніше розглянути транспортну інфраструктуру», – заявив президент України, коментуючи залучення турецьких інвестицій в українську економіку.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій закликав турецьку сторону нарощувати інвестиції в українські проєкти. 

    «Ми хотіли б, щоб співпраця в дорожній галузі з турецькою стороною розширювалася. Ми також розуміємо, що є зацікавленість у портовій сфері. Ми збільшуватимемо кількість морських концесійних проектів і сподіваємося на участь турецьких компаній», – підкреслив він. 

    Було наголошено на важливості диверсифікації джерел енергопостачання, зокрема поставок газу через газопровід TANAP та постачання скрапленого газу.

    Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган відзначили зростання торгівлі та інвестицій між Україною й Туреччиною.

    «Необхідно зміцнювати стратегічне партнерство в економічній галузі», – сказав президент України.

    Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі та кроки, що були зроблені для повернення утримуваних осіб і досягнення миру.

    «Принципово важливим для нас було заручитися підтримкою Туреччини в питанні збереження суверенітету та територіальної цілісності України», – наголосив Зеленський.

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    Реджеп Таїп Ердоган міністр дороги інвестиції Володимир Зеленський президент Владислав Криклій
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