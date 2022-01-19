Ердоган кличе Зеленського та Путіна у Туреччину, щоб «залагодити розбіжності»

Туреччина готова виступити у будь-якій ролі для зниження напруженості між РФ та Україною

Ердоган запросив лідерів України та РФ приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть зустрітися і розібратися у своїх проблемах та розбіжностях

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна до Туреччини, щоб обговорити розбіжності. Про це повідомляє Daily Sabah.

Офіційний представник турецького лідера Ібрагім Калин заявив, що Ердоган запросив двох лідерів у країну, щоб «залагодити розбіжності» між країнами.

«Туреччина готова виступити у будь-якій ролі для зниження напруженості між РФ та Україною. Президент Ердоган проводить переговори як з президентом РФ Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть зустрітися і розібратися у своїх проблемах та розбіжностях», – заявив Калин.

Сьогодні також стало відомо, що Ердоган в найближчі тижні здійснить візит в Україну для переговорів стратегічного рівня. Турецький лідер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, паралельно підтримуватиметься контакт і з російською стороною.

Як повідомлялося, Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою.

«Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною. Президент Ердоган неодноразово піднімав і піднімає цю тему у розмовах із президентами Путіним і Зеленським, а також у перемовинах з європейськими лідерами і президентом США», – казав прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

За його словами, Туреччина закликає якомога швидше знизити рівень напруги, оскільки це відповідає інтересам всіх країн регіону. Необхідно не допустити нове протистояння, у тому числі на Донбасі, додав прессекретар.

До слова, сьогодні держсекретар США Блінкен прилетів в Україну. Зазначимо, Блінкен поговорив із Лавровим перед візитом в Україну.

19 січня в Києві Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб «підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України».

Неоголошений раніше візит відбуватиметься на тлі загострення напруженості між Заходом і Росією через нарощування Москвою близько 100 тисяч військових на кордоні з Україною і можливої підготовки до нового вторгнення.

За даними Державного департаменту, з Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

Як заявляв Зеленський, під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

Також стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.