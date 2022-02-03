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    Ердоган прилетів до Києва та поділився очікуваннями від візиту (фото, відео)

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    Президент Туреччини&nbsp;прибув на запрошення українського колеги для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня - Ердоган прилетів до Києва та поділився очікуваннями від візиту (фото, відео)
    Президент Туреччини прибув на запрошення українського колеги для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня
    фото: tcbestepe / Twitter

    Туреччина уважно стежить за викликами, з якими стикається Україна, і за напруженістю в регіоні

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув у Київ. Про це він повідомив у Twitter.

    Турецький лідер зазначив, що прибув на запрошення президента Володимира Зеленського для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.

    «Маю надію, що зустрічі дадуть сприятливі результати як для наших країн, так і для регіону загалом», – написав Ердоган.

    Він додав, що Туреччина уважно стежить за викликами, з якими стикається Україна, і за напруженістю в регіоні.

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    Ердоган прилетів до Києва та поділився очікуваннями від візиту (фото, відео)
    Ердоган прилетів до Києва та поділився очікуваннями від візиту (фото, відео)
    Ердоган прилетів до Києва та поділився очікуваннями від візиту (фото, відео)
    фото: tcbestepe / Twitter

    «Туреччина, як причорноморська країна, закликає усі сторони до стриманості і діалогу задля підтримки миру в регіоні. Зрозуміло, що конфлікт має бути врегульовано мирним шляхом і відповідно до міжнародного права. Туреччина готова зробити свій внесок у підтримку миру й безпеки у своєму регіоні», – заявив Ердоган.

    Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрічають Реджепа Таїпа Ердогана й Еміне Ердоган у Маріїнському палаці.

    Зазначимо, у січні Ердоган кликав Зеленського та Путіна у Туреччину, щоб «залагодити розбіжності».

    Також повідомлялося, що Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою.

    «Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною. Президент Ердоган неодноразово піднімав і піднімає цю тему у розмовах із президентами Путіним і Зеленським, а також у перемовинах з європейськими лідерами і президентом США», – казав прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган політика Володимир Зеленський Україна президент
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    Ердоган прилетів до Києва та поділився очікуваннями від візиту (фото, відео)