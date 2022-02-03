Ердоган прилетів до Києва та поділився очікуваннями від візиту (фото, відео)
Туреччина уважно стежить за викликами, з якими стикається Україна, і за напруженістю в регіоні
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув у Київ. Про це він повідомив у Twitter.
Турецький лідер зазначив, що прибув на запрошення президента Володимира Зеленського для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.
«Маю надію, що зустрічі дадуть сприятливі результати як для наших країн, так і для регіону загалом», – написав Ердоган.
Він додав, що Туреччина уважно стежить за викликами, з якими стикається Україна, і за напруженістю в регіоні.
«Туреччина, як причорноморська країна, закликає усі сторони до стриманості і діалогу задля підтримки миру в регіоні. Зрозуміло, що конфлікт має бути врегульовано мирним шляхом і відповідно до міжнародного права. Туреччина готова зробити свій внесок у підтримку миру й безпеки у своєму регіоні», – заявив Ердоган.
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрічають Реджепа Таїпа Ердогана й Еміне Ердоган у Маріїнському палаці.
Зазначимо, у січні Ердоган кликав Зеленського та Путіна у Туреччину, щоб «залагодити розбіжності».
Також повідомлялося, що Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою.
«Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною. Президент Ердоган неодноразово піднімав і піднімає цю тему у розмовах із президентами Путіним і Зеленським, а також у перемовинах з європейськими лідерами і президентом США», – казав прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.