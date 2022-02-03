Ердоган прилетів до Києва та поділився очікуваннями від візиту (фото, відео)

Президент Туреччини прибув на запрошення українського колеги для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня

Туреччина уважно стежить за викликами, з якими стикається Україна, і за напруженістю в регіоні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув у Київ. Про це він повідомив у Twitter.

Турецький лідер зазначив, що прибув на запрошення президента Володимира Зеленського для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.

«Маю надію, що зустрічі дадуть сприятливі результати як для наших країн, так і для регіону загалом», – написав Ердоган.

Він додав, що Туреччина уважно стежить за викликами, з якими стикається Україна, і за напруженістю в регіоні.

«Туреччина, як причорноморська країна, закликає усі сторони до стриманості і діалогу задля підтримки миру в регіоні. Зрозуміло, що конфлікт має бути врегульовано мирним шляхом і відповідно до міжнародного права. Туреччина готова зробити свій внесок у підтримку миру й безпеки у своєму регіоні», – заявив Ердоган.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрічають Реджепа Таїпа Ердогана й Еміне Ердоган у Маріїнському палаці.

Зазначимо, у січні Ердоган кликав Зеленського та Путіна у Туреччину, щоб «залагодити розбіжності».

Також повідомлялося, що Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою.

«Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною. Президент Ердоган неодноразово піднімав і піднімає цю тему у розмовах із президентами Путіним і Зеленським, а також у перемовинах з європейськими лідерами і президентом США», – казав прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

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