Коронавірус знову атакує «вакцинований» Ізраїль. Відомий лікар пояснив, що відбувається

До вакцинацій кількість важкохворих була в десятки разів більшою, хоча кордони Ізраїля були закриті

«Маємо спалах позитивного тестування. Але це не означає, що є спалах захворюваності»

В Ізраїлі основна маса людей, включаючи 80-річних, хворіє без симптомів або з легкою симптоматикою. До вакцинації важкохворих було в десятки разів більше. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів відомий ізраїльський лікар-анестезіолог та реаніматолог Борис Бриль.

Коментуючи спалах нової хвилі пандемії у «вакцинованому» Ізраїлі, фахівець звернув увагу на те, що кількість підтверджених випадків коронавірусу не означає спалаху захворюваності.

«Дійсно, підтверджених випадків Covid-19 – 11 тис., але це не означає, що є спалах захворюваності. Це спалах позитивного тестування. Тут потрібно зрозуміти, що основна маса цих людей взагалі без симптомів. Кількість тяжкохворих або смертей взагалі критично не збільшується», – підкреслив Бриль.

З його слів, основна маса людей, включаючи 80-річних, хворіє безсимптомно або з легкою симптоматикою. «І це при тому, що вже вісім місяців як Ізраїль відкритий всередині, за винятком обмеження великого туризму з «червоних» країн (з максимальним рівнем ризику зараження). Якщо ж ми порівняємо кількість заражень з тими показниками, які були до вакцинацій, то побачимо, що тоді кількість важкохворих була в десятки разів більшою, хоча кордони Ізраїля були закриті», – додав лікар.

До слова, МОЗ Ізраїля визнав, що вакциновані двома та трьома дозами теж помирають. Після початку навчального року загальна захворюваність на коронавірус в Ізраїлі зросла у сім разів. Незважаючи на це влада Ізраїлю вирішила з 19 вересня допускати в країну групи вакцинованих від коронавірусу іноземних туристів без обов'язкової самоізоляції.

Тим часом в Україну на святкування Рош га-Шану до Умані прибули майже 30 тис. хасидів. Побоюючись, влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження, паломники-хасиди за місяць до свята почали з’їжджатися в Україну.