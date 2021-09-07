Мер Івано-Франківська заборонив виплачувати матеріальну допомогу невакцинованим

Міський голова Івано-Франківська заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від коронавірусу невакцинованим мешканцям міста

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу невакцинованим мешканцям міста. Про це пише Zaxid.net.

Зазначається, що під час наради у мерії директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк повідомив, що з початку 2021 року майже 11 тисяч мешканців громади отримали матеріальної допомоги на загальну суму понад 18 млн грн, із них – близько чотирьох тисяч отримали понад 11 млн грн саме на лікування коронавірусу.

Марцінків зауважив, що це великі суми і доручив уточнювати чи мешканці, які просять допомогу на лікування від Covid-19, були вакциновані.

«Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, хай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога», – заявив мер Івано-Франківська.

Під час цієї ж наради мер Івано-Франківська пообіцяв виплатити 100 тис. грн першій жінці, яка завагітніє після того, як вакцинується від коронавірусу. У такий спосіб Марцінків хоче спростувати міф антивакцинаторів, що після вакцинації від ковіду жінки стають безплідними.

Раніше Марцінків під загрозою звільнення у двотижневий термін наказав працівникам виконкому міськради зробити щеплення від коронавірусу.

Раніше Руслан Марцінків пообіцяв преміювати міських вчителів за щеплення від Covid-19.