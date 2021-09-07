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    Економіка та фінанси

    Мер Івано-Франківська заборонив виплачувати матеріальну допомогу невакцинованим

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    Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків не вперше озвучує незвичні ідеї, пропагуючи вакцинацію від коронавірусу - Мер Івано-Франківська заборонив виплачувати матеріальну допомогу невакцинованим
    Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків не вперше озвучує незвичні ідеї, пропагуючи вакцинацію від коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Міський голова Івано-Франківська заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від коронавірусу невакцинованим мешканцям міста

    Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу невакцинованим мешканцям міста. Про це пише Zaxid.net.

    Зазначається, що під час наради у мерії директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк повідомив, що з початку 2021 року майже 11 тисяч мешканців громади отримали матеріальної допомоги на загальну суму понад 18 млн грн, із них – близько чотирьох тисяч отримали понад 11 млн грн саме на лікування коронавірусу.

    Марцінків зауважив, що це великі суми і доручив уточнювати чи мешканці, які просять допомогу на лікування від Covid-19, були вакциновані.

    «Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, хай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога», – заявив мер Івано-Франківська.

    Під час цієї ж наради мер Івано-Франківська пообіцяв виплатити 100 тис. грн першій жінці, яка завагітніє після того, як вакцинується від коронавірусу. У такий спосіб Марцінків хоче спростувати міф антивакцинаторів, що після вакцинації від ковіду жінки стають безплідними.

    Раніше Марцінків під загрозою звільнення у двотижневий термін наказав працівникам виконкому міськради зробити щеплення від коронавірусу.

    Раніше Руслан Марцінків пообіцяв преміювати міських вчителів за щеплення від Covid-19.

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    Теги: гроші мер Івано-Франківськ щеплення вакцинація Руслан Марцінків коронавірус
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    Мер Івано-Франківська заборонив виплачувати матеріальну допомогу невакцинованим