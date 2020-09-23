Зеленський призначив суддею Окружного суду Києва учасника російської «Фабрики зірок»



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22 вересня президент призначив Кирила Гарника суддею Окружного адмінсуду Києва

Кирило Гарник працює суддею вже щонайменше 9 років

Президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Гарника на посаду судді Окружного адміністративного суду Києва. Відповідний указ підписано 22 вересня.

Раніше Гарник з'являвся у «Фабриці зірок» та ухвалював сумнівні рішення щодо акцій протесту, повідомляють Букви.

Гарник працює суддею вже щонайменше 9 років. У 2011 році президент Віктор Янукович призначив його на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду строком на п’ять років, однак уже у 2013 році перевів до Окружного адміністративного суду Києва.

Його повноваження були припинені у 2016 році, однак він продовжував обіймати цю посаду.

Восени 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала Вищій раді правосуддя знову призначити його на посаду судді Окружного адмінсуду Києва.

Влітку 2019 року ВРП надіслала подання президенту Зеленському щодо призначення Гарника.

Що відомо про Кирила Гарника

Кирилу Гарнику 37 років. Він одружений, має двох доньок.

На його сторінках у соцмережах зазначено, що він одесит.

Гарник захоплюється співом. У 2004 році 21-річний майбутній суддя навіть брав участь у російському телепроєкті «Фабрика зірок».

Записи його виступів можна знайти в мережі.

Статки Гарника

Проєкт «Чесно» звертав увагу на непрозорість статків Кирила Гарника. У декларації за 2015 рік вказано, що дружині судді належить на праві власності автомобіль Audi Q5 з 2013 року та 25% квартири площею 67,1 кв. м з 2000 року. Однак у деклараціях за 2013-й та 2014 роки відсутні відомості про наявність частки квартири у дружини, а в декларації за 2013 рік також відсутні дані про наявність у дружини й зазначеного автомобіля.

У 2017 році суддя придбав ще одне авто — Audi Q7 2016 року випуску за 1,3 млн гривень.

Востаннє електронну декларацію Гарник подавав у травні 2020 року.

У декларації зазначено, що Гарник спільно з матір’ю та дружиною володіє кількома квартирами в Києві — 105, 187 та 106 кв. м. Також у власності Кирила є земельна ділянка в Києві площею 1000 кв. м.

Зазначено й вище згадані автівки Audi Q7 та Audi А5.

Щодо готівки, Кирило зберігає 42 тисячі доларів. Ще 4 тисячі євро та 5 тисяч гривень в банках. Його дружина на банківських рахунках має лише близько 12 тисяч гривень.

Сумнівні рішення судді Гарника

За свою суддівську кар’єру Гарник встиг відзначитися сумнівними рішеннями про заборону акцій протесту.

Зокрема, у 2013 році він заборонив проводити мирні зібрання, заходи, використовувати гучномовці з 26 липня по 28 липня 2013 року у м. Києві біля Києво-Печерської Лаври, Володимирської гірки та на центральних вулицях і площах.