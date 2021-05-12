Зеленський затвердив програму Україна – НАТО на 2021 рік

Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік є системним документом

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік». Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору, домовленостей, досягнутих за підсумками засідання Комісії Україна – НАТО, та відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю затвердити Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кабінет Міністрів України у 20-денний термін має затвердити заходи з виконання програми та показники ефективності, а також забезпечувати регулярне інформування громадськості міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за участю державних органів, залучених до виконання програми, органів місцевого самоврядування про хід та результати її виконання.

В Офісі президента зауважили, що річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік є системним документом, який містить опис реформ за відповідними напрямами, визначає їх стратегічну мету, цілі, пріоритетні завдання, необхідні для забезпечення ефективної планомірної реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору.

Зазначимо, президент Румунії Клаус Йоханіс заявив на саміті B9, що через загрозливі дії Російської Федерації, які є причиною дестабілізації у регіоні, США мають збільшити військову присутність у країнах НАТО східного флангу, в тому числі у Румунії.

До слова, черговий саміт НАТО заплановано на 14 червня, він відбудеться в Брюсселі. Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав надати на ньому Україні план дій щодо членства.