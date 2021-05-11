Президент Польщі: двері в НАТО повинні залишатися відкритими

Президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції після саміту «Бухарестської дев'ятки» (B9)

Дуда висловив надію, що НАТО зможе «жваво реагувати на зміни ситуації безпеки»

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що двері в НАТО повинні залишатися відкритими, а всі країни, які хочуть вступити в Альянс, повинні бути впевнені в тому, що це зробити реально.

Про це Дуда заявив під час пресконференції після саміту «Бухарестської дев'ятки» (B9).

«Ще кілька років тому за залізною завісою ми із заздрістю дивилися на вільний світ, а сьогодні ми говоримо: двері до Північноатлантичного альянсу повинні залишатися відкриті, не можна їх закривати. Ті, хто в майбутньому захочуть бути в НАТО, повинні бути впевнені, що прагнучи до цього і реалізуючи вимоги Альянсу, можна буде до нього приєднатися», – заявив Дуда.

Він зазначив, що всі країни-учасниці B9 мають єдину позицію в даному питанні. При цьому Дуда висловив надію, що НАТО зможе «жваво реагувати на зміни ситуації безпеки».

«Звертаємо увагу на необхідність постійного вдосконалення Альянсу в оборонних прийомах і логістиці», – додав президент Польщі.

Як відомо, «Бухарестська дев'ятка» засудила російську агресію проти України.

Зазначимо, президент Румунії Клаус Йоханіс заявив на саміті, що через загрозливі дії Російської Федерації, які є причиною дестабілізації у регіоні, США мають збільшити військову присутність у країнах НАТО східного флангу, в тому числі у Румунії.

Нагадаємо, що Бухарестський формат (B9) – це платформа, яку ініціювали президент Румунії Клаус Йоханіс та президент Республіки Польща Анджей Дуда. В ній беруть участь країни-члени НАТО Східного флангу Альянсу: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина. Перший саміт B9 відбувся в Бухаресті в листопаді 2015 р. Подальші саміти відбулись у Варшаві (8 червня 2018 р.) та Кошице (28 лютого 2019 р.).

Як повідомлялося раніше, нинішня зустріч відбулася під головуванням президента Румунії Клауса Йоханіса та президента Польщі Анджея Дуди, візит якого став першим візитом на найвищому рівні у Румунію після послаблення карантинних обмежень.

До слова, черговий саміт НАТО заплановано на 14 червня, він відбудеться в Брюсселі. Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав надати на ньому Україні план дій щодо членства.