Президент Латвії підписав декларацію про європейські перспективи України

Егілс Левітс зобовʼязався підтримати вступ України до ЄС

Спільну декларацію щодо європейської перспективи України президент Володимир Зеленський підписав разом із главою Латвії Егілсом Левітсом. Як повідомляється на сайті Офісу президента України, підписання відбулося під час відеоконференції Левітса і Зеленського, коли український президент перебував з робочою поїздкою на Луганщині.

«За результатами розмови була підписана спільна Декларація про європейську перспективу України, у якій лідери двох держав вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи «Східне партнерство» та висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України до Європейського Союзу. Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й погодилися, що Латвійська Республіка підтримає Україну, коли наша держава буде готова до цього відповідального кроку», – йдеться у заяві.

«Латвія готова допомогти своїм професійним досвідом в управлінні реформами та європейської інтеграції. Я дуже сподіваюся, що в цьому десятилітті Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, здійснивши всі необхідні реформи», – цитує Левітса сайт латвійського президента.

Окремо президенти обговорили загострення ситуації в тимчасово окупованому Криму. Вони наголосили на важливості започаткування Кримської платформи як механізму для деокупації Криму та захисту прав людей, які проживають на півострові. Левітс підтвердив свою участь в інавгураційному саміті Кримської платформи у Києві 23 серпня.

Крім того, глави держав обговорили низку питань двостороннього порядку денного, зокрема наголосили на важливості відновлення динаміки торговельно-економічної співпраці для виходу на докризові показники.

Нагадаємо, що на початку травня декларацію про європейські перспективи України президент Володимир Зеленський підписав з главою Польщі Анджеєм Дудою.

Крім того, стало відомо, що саміт НАТО, який почнеться 14 червня у Брюсселі, відбудеться без участі української сторони як країни-партнера, проте в його порядку денному є питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.