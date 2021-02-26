Зеленський змінив склад української делегації в Тристоронній контактній групі

Зеленський провів кадрові перестановки в складі української делегації в ТКГ

Зеленський увів до складу делегації радника Офісу президента Вікторію Страхову

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в складі української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляється на сайті ОПУ.

Зокрема, Зеленський увів до складу делегації радника Офісу президента Вікторію Страхову як члена делегації, представника України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.

Водночас президент вивів зі складу делегації заступницю керівника ОП Юлію Свириденко.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зазначимо, Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка була сформована як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України.

Головою української делегації нині є перший президент України Леонід Кравчук.

Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що на кожен постріл бойовиків на Донбасі має бути відповідь з української сторони.

Раніше Кравчук пропонував почати відстрілюватись на Донбасі.

28 січня на захід під назвою «інтеграційний форум «Російський Донбас» у регіоні висадився десант у складі топових російських пропагандистів і політиків. Наслідком зібрання стало прийняття «доктрини», яка передбачає створення окремої російської держави на територіях Донецької та Луганської областей а також містить план заходів по дезінтеграції України.

Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, в регіоні вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.