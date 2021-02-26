Зеленський збільшив склад РНБО

Президент своїм указом оновив структуру Раади нацбезпеки

Президент Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає затвердження нової структури апарату Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) і затвердження граничної чисельності співробітників апарату в кількості 237 штатних одиниць.Тепер там працюватимуть на 47 осіб більше.

Текст відповідного указу №76/2021 від 26 лютого розміщено на сайті глави держави.

Зокрема, у новому штатному розписі є позиція головного державного аудитора, а також вказані нові служби:

з питань запобігання корупції;

з питань інформаційних технологій.

Згідно з указом, до структури апарату відомства входять секретар РНБО і керівник апарату РНБО разом зі своїми заступниками та першими заступниками, головний державний аудитор і 23 служби.

Отже, серед них – служби з питань запобігання і виявлення корупції, з питань зовнішньої безпеки, з питань інформбезпеки та кібербезпеки, з питань державної та громадської безпеки, з питань військової безпеки, з питань мобілізації та тероборони, з питань військово-технічної співпраці та ОПК, з питань економічної безпеки, з питань соціальної та гуманітарної безпеки, з питань безпеки критичної інфраструктури, з питань зовнішньополітичної безпеки та міжнародної співпраці, з питань фінзабезпечення виконання заходів у сфері нацбезпеки та оборони.

Також до структури апарату РНБО входять Служба секретаря РНБО, Служба з питань інформаційних технологій, Служба Головного ситуаційного центру, Служба організаційного забезпечення, Служба з питань стратегічного планування та аналізу, Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків зі ЗМІ, Служба з правових питань, Фінансова служба, Служба управління персоналом, Служба режимно-секретної роботи, Служба координаційної та адміністративної роботи.

Документ також визнає такими, що втратили чинність, низку указів Питання апарату РНБО і пункти указів про зміни до них. Указ набуває чинності від дня його публікації.

Наприкінці січня 2020 року Зеленський збільшив граничну чисельність апарату РНБО зі 160 до 190 штатних одиниць.

До слова, ввечері 26 лютого має відбутися засідання РНБО, але про питання порядку денного у пресслужбі РНБО і Офісу президента не повідомляли.