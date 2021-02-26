Зеленський втретє за місяць скликав засідання РНБО. Стали відомі деталі

Члени РНБО розглянуть стан розслідування справ про державну зраду

У п’ятницю, 26 лютого, Рада національної безпеки і оборони України розгляне низку актуальних питань державної безпеки.

На засіданні у закритому режимі буде розглянуто проєкт «Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь».

Члени РНБО України також обговорять питання щодо невідкладних заходів щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства.

Також розглянуть стан розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність й порушення присяги. Також члени РНБО розглянуть питання щодо застосування санкцій.

Нагадаємо, на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Три з п’яти чартерних літаків, на офшорних власників яких Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції через справи нардепа Віктора Медведчука, незадовго до засідання РНБО перегнали у містечко Сент-Галлен в Швейцарії.

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру начебто військово-політичному «експерту» з телеефірів каналів Медведчука. Спецслужба стверджує, що чоловік причетний до підривної діяльності в інтересах Росії.