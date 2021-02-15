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    Політика

    Кравчук про ситуацію на Донбасі: на кожен постріл має бути відповідь

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    Кравчук про ситуацію на Донбасі: на кожен постріл має бути відповідь

    Україна не може удавати, що режим тиші дотримується, зазначив Кравчук

    Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що на кожен постріл бойовиків на Донбасі має бути відповідь з української сторони.

    За його словами, Україна не може удавати, що режим тиші дотримується.

    Про це він сказав він в ефірі одного з українських телеканалів.

    «Ми не можемо робити вигляд, і сказати, що ми дотримуємося режиму тиші, а вони стріляють, а ми ось такі добрі, що ми дотримуємося тиші. На кожен постріл має бути відповідь», – переконаний він.

    Крім того, Кравчук додав, що «наші недруги в Україні, які їдуть в Кремль для того, щоб домовлятися з Путіним як заважати Україні будувати незалежну державу, повинні відповідати перед українським народом і законом«.

    Теги: Леонід Кравчук Україна
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