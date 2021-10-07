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    Зеленський звільнив Кулебу-старшого з посади посла у Вірменії

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    Іван Кулеба є батьком очільника МЗС Дмитра Кулеби - Зеленський звільнив Кулебу-старшого з посади посла у Вірменії
    Іван Кулеба є батьком очільника МЗС Дмитра Кулеби
    фото: Gordon.ua

    Півтора роки тому міністр закордонних справ повідомив НАЗК про конфлікт інтересів через те, що його батько працює послом

    Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Івана Кулеби з посади посла у Вірменії.

    «Відповідно до третього пункту частини першої статті 29 закону України «Про дипломатичну службу України» прийняти відставку надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Вірменія Кулеби Івана Дмитровича», – йдеться в указі.

    Також Зеленський своїми указами звільнив послів у Литві, Єгипті, Таджикистані та Афганістані за сумісництвом і в Бразилії.

    Півтора роки тому глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив НАЗК про наявність конфлікту інтересів у зв’язку з тим, що його батько Іван працює послом у Вірменії. Він запевнив, що незалежно від висновку агентства буде чітко дотримуватися українського законодавства.

    Іван Кулеба був призначений послом у Вірменії наприкінці 2019 року. До цього він обіймав посаду посла України в Казахстані.

    Крім того, президент Володимир Зеленський своїми указами призначив шістьох послів України.

    Президент Володимир Зеленський також звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов'язків свого представника у парламенті. Сьогодні «слуги» хочуть призначити Стефанчука спікером Ради.

    Теги: МЗС міністр Вірменія НАЗК Володимир Зеленський президент Дмитро Кулеба звільнення указ
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    Зеленський звільнив Кулебу-старшого з посади посла у Вірменії