Зеленський звільнив Кулебу-старшого з посади посла у Вірменії

Півтора роки тому міністр закордонних справ повідомив НАЗК про конфлікт інтересів через те, що його батько працює послом

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Івана Кулеби з посади посла у Вірменії.

«Відповідно до третього пункту частини першої статті 29 закону України «Про дипломатичну службу України» прийняти відставку надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Вірменія Кулеби Івана Дмитровича», – йдеться в указі.

Також Зеленський своїми указами звільнив послів у Литві, Єгипті, Таджикистані та Афганістані за сумісництвом і в Бразилії.

Півтора роки тому глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив НАЗК про наявність конфлікту інтересів у зв’язку з тим, що його батько Іван працює послом у Вірменії. Він запевнив, що незалежно від висновку агентства буде чітко дотримуватися українського законодавства.

Іван Кулеба був призначений послом у Вірменії наприкінці 2019 року. До цього він обіймав посаду посла України в Казахстані.

Крім того, президент Володимир Зеленський своїми указами призначив шістьох послів України.

Президент Володимир Зеленський також звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов'язків свого представника у парламенті. Сьогодні «слуги» хочуть призначити Стефанчука спікером Ради.