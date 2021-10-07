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    Стефанчук більше не представлятиме Зеленського у Раді

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    Руслан Стефанчук імовірно стане спікером Верховної Ради - Стефанчук більше не представлятиме Зеленського у Раді
    Руслан Стефанчук імовірно стане спікером Верховної Ради
    фото: Уніан

    «Слуга народу» розглядає Стефанчука єдиним кандидатом на посаду спікера парламенту

    Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов'язків свого представника у парламенті.

    «Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов'язків представника президента України у Верховній Раді України», – йдеться в тексті указу глави держави №522/2021 від 6 жовтня, оприлюдненому на сайті президента у четвер уранці.

    Як вже відомо, депутатська фракція «Слуга народу» розглядає Стефанчука єдиним кандидатом на посаду спікера парламенту в разі відставки Разумкова, а посаду першого віце-спікера, у свою чергу, може зайняти нині перший заступник голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

    Як вже відомо з порядку денного, 7 жовтня Рада розгляне відставку Разумкова.

    Головуватиме на засіданні під час розгляду цього питання очільник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу»).

    Напередодні Разумков розповів, чим займатиметься після відставки.

    Також Разумков назвав ім’я наступного першого віце-спікера Ради.

    Також відомо, що «Слуги» готові призначити нового спікера Ради у «турборежимі», тобто вже 8 жовтня.

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    Теги: Верховна Рада відставка Володимир Зеленський президент партія Слуга народу Руслан Стефанчук
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    Стефанчук більше не представлятиме Зеленського у Раді