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    Зеленський призначив нових послів у Хорватію та Вірменію

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    Василь Кирилич очолить посольство у Хорватії&nbsp; - Зеленський призначив нових послів у Хорватію та Вірменію
    Василь Кирилич очолить посольство у Хорватії 

    Посольство України у Вірменії очолить батько віцепрем'єра з питань євроінтеграції

    Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України в Хорватії та Вірменії. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Згідно з повідомленням, Іван Кулеба був призначений послом України у Республіці Вірменія. «Призначити Кулебу Івана Дмитровича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Вірменія», - йдеться в указі №941/2019.

    Як зазначається, також послом України в Республіці Хорватія став Василь Кирилич. В указі №942/2019 вказано: «Призначити Кирилича Василя Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Хорватія.

    Нагадаємо, що п'ятий президент Петро Порошенко призначив Івана Кулебу надзвичайним і повноважним послом України в Казахстані у травні 2018 року.

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    Іван Кулеба є батьком Дмитра Кулеби, віцепрем'єра з питань євроінтеграції. 

    Василь Кирилич до останнього часу очолював управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України.

    Нагадаємо, у вівторок, 24 грудня, президент Володимир Зеленський видав указ про призначення Бориса Тарасюка постійним представником України при Раді Європи.

    Також сьогодні Зеленський звільнив голів Закарпатської та Львівської ОДА, яких призначив на початку липня. 

    Крім того, у понеділок Зеленський призначив 49 суддів

    дипломатія Вірменія посольство Хорватія Дмитро Кулеба
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