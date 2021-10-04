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    Міністр закордонних справ розповів, що стримує США та Росію від взаємних агресивних кроків

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    Стосунки США та Росії після Женевського саміту залишилися напруженими - Міністр закордонних справ розповів, що стримує США та Росію від взаємних агресивних кроків
    Стосунки США та Росії після Женевського саміту залишилися напруженими
    фото: Kremlin.ru/TASS

    На думку Дмитра Кулеби, рано чи пізно РФ здійснить крок, що змусить адміністрацію Джо Байдена відповісти

    Стосунки між Росією та США залишаються складними, однак жодна з двох країн не зацікавлена у тому, щоб поглиблювати кризу та вдаватися до подальших агресивних кроків. Таку думку в інтерв’ю виданню Інтерфакс-Україна висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    Кулеба зазначив, що вважає малоймовірним існування домовленостей про збереження статус-кво між Росією та США, нібито досягнутих на саміті лідерів США і Росії в Женеві, однак підкреслив, що обидві країни всіляко стримуватимуть себе від різких кроків у двосторонніх стосунках.

    «Я гадаю, що такої домовленості не було, але обидві сторони відчайдушно намагатимуться себе стримувати від різких кроків. Я використовую термін відчайдушно, бо я думаю, що Росії буде дуже важко утримати цю лінію, і в решті-решт нею буде зроблений якийсь крок, який змусить адміністрацію президента США Джо Байдена відповісти. Але з мого спілкування з американцями і того, що я чув і відчував під час візиту президента до Вашингтону, я не бачу намірів з американської сторони робити якісь перші агресивні кроки в бік Росії», – пояснив Дмитро Кулеба.

    Також голова МЗС нагадав, що США беруть активну участь у стримуванні російської агресії на Сході України і деокупації українських територій.

    Нагадаємо, у США хочуть помститися Росії за випадки «гаванського синдрому» в американців.

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    Теги: МЗС Росія США Дмитро Кулеба час
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    Міністр закордонних справ розповів, що стримує США та Росію від взаємних агресивних кроків