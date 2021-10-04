Міністр закордонних справ розповів, що стримує США та Росію від взаємних агресивних кроків
На думку Дмитра Кулеби, рано чи пізно РФ здійснить крок, що змусить адміністрацію Джо Байдена відповісти
Стосунки між Росією та США залишаються складними, однак жодна з двох країн не зацікавлена у тому, щоб поглиблювати кризу та вдаватися до подальших агресивних кроків. Таку думку в інтерв’ю виданню Інтерфакс-Україна висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Кулеба зазначив, що вважає малоймовірним існування домовленостей про збереження статус-кво між Росією та США, нібито досягнутих на саміті лідерів США і Росії в Женеві, однак підкреслив, що обидві країни всіляко стримуватимуть себе від різких кроків у двосторонніх стосунках.
«Я гадаю, що такої домовленості не було, але обидві сторони відчайдушно намагатимуться себе стримувати від різких кроків. Я використовую термін відчайдушно, бо я думаю, що Росії буде дуже важко утримати цю лінію, і в решті-решт нею буде зроблений якийсь крок, який змусить адміністрацію президента США Джо Байдена відповісти. Але з мого спілкування з американцями і того, що я чув і відчував під час візиту президента до Вашингтону, я не бачу намірів з американської сторони робити якісь перші агресивні кроки в бік Росії», – пояснив Дмитро Кулеба.
Також голова МЗС нагадав, що США беруть активну участь у стримуванні російської агресії на Сході України і деокупації українських територій.
Нагадаємо, у США хочуть помститися Росії за випадки «гаванського синдрому» в американців.