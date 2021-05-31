Макрон погодив із Зеленським і Путіним зустріч у нормандському форматі: деталі

Макрон заявив, що погодив із Зеленським і Путіним зустріч глав МЗС у нормандському форматі

Макрон вважає нормандський формат найбільш корисним для врегулювання ситуації в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домовився зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним про проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні глав МЗС. Про це Макрон повідомив в ході спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель за підсумками засідання франко-німецької Ради Міністрів.

Макрон зазначив, що провів переговори з Зеленським і Путіним, в ході яких йому вдалося домовитися про проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.

«Вона дозволить зафіксувати прогрес, який може бути досягнутий на зустрічі глав держав і урядів», – сказав французький лідер.

Макрон підкреслив, що вважає нормандський формат найбільш корисним для врегулювання ситуації в Україні. Він зазначив, що в цих переговорах потрібна рішучість і сталість.

«Я не бачу нічого кориснішого, ніж нормандський формат і той прогрес, якого ми домоглися за останні місяці в контексті української кризи. Нам потрібна рішучість і сталість», – додав Макрон.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у «Нормандії», називаються мінськими.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що столиця Білорусі Мінськ не може бути майданчиком для переговорів щодо Донбасу, оскільки туди неможливо потрапити.

Джерело: Fakty.ictv.ua