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    Новини

    У Стамбулі створять координаційний центр щодо вивезення зерна з України

    У Туреччині відбулися переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського зерна - У Стамбулі створять координаційний центр щодо вивезення зерна з України
    У Туреччині відбулися переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського зерна
    фото: Міністерство національної оборони Туреччини

    Наступного тижня делегації України та Росії знову зустрінуться в Туреччині, щоб узгодити всі деталі і підписати відповідну угоду

    Представники Туреччини, Росії, України та ООН досягли домовленості щодо вивезення зерна з України, у Стамбулі буде створено координаційний центр. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акара, повідомляє Anadolu.

    «Було погоджено основні технічні питання, такі як створення координаційного центру в Стамбулі, де будуть присутні представники всіх сторін, спільний контроль на виході з порту та в пунктах прибуття, забезпечення безпеки мореплавання на перехідних коліях», – розповів міністр.

    Він зазначив, що переговори щодо «зернового» питання пройшли «позитивно та конструктивно».

    Наступного тижня делегації України та Росії знову зустрінуться в Туреччині, щоб узгодити всі деталі і підписати відповідну угоду

    Нагадаємо, сьогодні у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

    Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

    Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.

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    Теги: Туреччина росія окупанти Чорне море ООН війна зерно Україна окупація море #stoprussia
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    У Стамбулі створять координаційний центр щодо вивезення зерна з України